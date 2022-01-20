Отравление дикорастущими грибами в Украине: в какой области пострадало больше всего людей

Отравление дикорастущими грибами в Украине: в какой области пострадало больше всего людей

В результате отравлений в прошлом году в Украине умерли 21 взрослый и пятеро детей.

189 человек пострадали в результате отравления грибами в 2021 году.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В 2021 году в Украине зарегистрировали 126 ячеек отравления дикорастущими грибами, в результате которых пострадало 189 человек, из них 32 детей. В результате отравлений умерли 21 взрослый и пятеро детей.

В частности, больше всего пострадавших от отравления дикорастущими грибами — 19 человек, из них 5 детей — зарегистрировали в Винницкой области (умерли 2 детей).

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В Запорожской области зарегистрировали 11 ячеек, пострадали 14 взрослых, из них 4 ребенка. В Черниговской области зарегистрировали 9 случаев, пострадали 15 взрослых и 5 детей (3 человека умерли, из них 2 детей). В Черновицкой области – 7 случаев, пострадали 14 человек.

В Волынской области в 3 очагах отравлений дикорастущими грибами пострадали 12 человек.

Напомним, что в Харькове из-за отравления маринованными грибами семья оказалась в больнице. Двое из трех больных находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

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