Отравление Марианны Будановой: в каком состоянии супруга главы ГУР и другие разведчики

Состояние здоровья пострадавших сейчас удовлетворительное, они прошли курс лечения в украинской клинике.

Жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианна и несколько украинских разведчиков, на днях отравившихся тяжелыми металлами, находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Состояние здоровья сейчас удовлетворительное. Пройденный курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и отреагировали, и профессиональности украинских врачей, сейчас все хорошо. Но в дальнейшем будет продолжен медицинский надзор и регулярные обследования. Это – длительный процесс. Такие случаи сложные и нуждаются в наблюдении, надеемся, что (их жизни ничего. – Ред.) не грозит", – говорит Юсов.

По его словам, сейчас идет внутреннее расследование. Им кропотливо занимаются подразделения своей безопасности ГУР.

Напомним, что 28 ноября стало известно об отравлении супруги главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны Будановой. Также в СМИ писали, что в больницу попали еще несколько офицеров с похожими симптомами, что и у Марианны.

ТСН.ua собрал все, что известно о жене главы ГУР Украины Марианне Буданове.

В Офисе президента считают, что к отравлению супруги главного разведчика Кирилла Буданова Марианны Будановой причастна Россия.

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