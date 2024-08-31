Отравление реки Сейм: в Минокружении сообщили, есть ли угроза водозабору Киева

По словам главы Министерства защиты окружающей среды, все соответствующие службы привлечены для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
Проблему загрязнения реки Сейм опасным органическим веществом ликвидируют силами ГСЧС, Экологической инспекции, Службы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Рыбоохранительного патруля и местных властей. Главная задача этих государственных служб – устранить загрязнение до того, как опасное вещество достигнет водозабора столицы.
Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в комментарии Укринформу.
"Загрязненные воды двигаются со скоростью 20-25 км в день. Мы делаем максимум для того, чтобы они не дошли до питьевого водозабора Киева. Это наша основная задача. Поэтому 5-6 сентября мы увидим, действуют ли меры, которые мы сейчас принимаем", – отметил Стрелец.
Он добавил, что для контроля ситуации и поиска методов устранения загрязнения специалисты ежедневно берут десятки проб воды и проводят лабораторные исследования.
"За последние дни сделано более 50 проб, за эти два дня – еще 28. Образцы загрязненной воды постоянно отбираются для лабораторных исследований и испытаний с целью поиска лучших решений. Соответственно, вчера отобрали пробы для того, чтобы специалисты на очистных сооружениях водоканала – там, где питьевые водозаборы – выяснили, смогут ли они справиться, если загрязнение дойдет туда. То есть превентивно мы делаем максимум для того, чтобы это остановить", – подчеркнул министр.
По словам министра, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла применение ряда мер по преодолению проблемы. В частности, с 30 августа уже применяются:
- аэрация (обогащение воздухом) речной воды;
- бактериальная абсорбция (поглощение) опасного вещества;
- перебрасывание дополнительных объемов воды;
- сбор мертвой рыбы и недопущение дальнейшего ее мора.
"Насколько это будет эффективно, будем понимать в понедельник. Потому что нужно время, чтобы бактерии начали работать", – сказал он.
Напомним, отравлена река Сейм, протекающая в Курской области РФ, а также по Сумской Черниговской областях в Украине и впадающая в украинскую Десну. Вода в реке почернела и воняет, массово гибнет рыба. В отравлении воды подозревают россиян, а экологи бьют тревогу.
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