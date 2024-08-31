Отравление реки Сейм: в Минокружении сообщили, есть ли угроза водозабору Киева

Проблему загрязнения реки Сейм опасным органическим веществом ликвидируют силами ГСЧС, Экологической инспекции, Службы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Рыбоохранительного патруля и местных властей. Главная задача этих государственных служб – устранить загрязнение до того, как опасное вещество достигнет водозабора столицы.

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в комментарии Укринформу.

"Загрязненные воды двигаются со скоростью 20-25 км в день. Мы делаем максимум для того, чтобы они не дошли до питьевого водозабора Киева. Это наша основная задача. Поэтому 5-6 сентября мы увидим, действуют ли меры, которые мы сейчас принимаем", – отметил Стрелец.

Он добавил, что для контроля ситуации и поиска методов устранения загрязнения специалисты ежедневно берут десятки проб воды и проводят лабораторные исследования.

"За последние дни сделано более 50 проб, за эти два дня – еще 28. Образцы загрязненной воды постоянно отбираются для лабораторных исследований и испытаний с целью поиска лучших решений. Соответственно, вчера отобрали пробы для того, чтобы специалисты на очистных сооружениях водоканала – там, где питьевые водозаборы – выяснили, смогут ли они справиться, если загрязнение дойдет туда. То есть превентивно мы делаем максимум для того, чтобы это остановить", – подчеркнул министр.

По словам министра, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла применение ряда мер по преодолению проблемы. В частности, с 30 августа уже применяются:

аэрация (обогащение воздухом) речной воды;

бактериальная абсорбция (поглощение) опасного вещества;

перебрасывание дополнительных объемов воды;

сбор мертвой рыбы и недопущение дальнейшего ее мора.

"Насколько это будет эффективно, будем понимать в понедельник. Потому что нужно время, чтобы бактерии начали работать", – сказал он.

Напомним, отравлена река Сейм, протекающая в Курской области РФ, а также по Сумской Черниговской областях в Украине и впадающая в украинскую Десну. Вода в реке почернела и воняет, массово гибнет рыба. В отравлении воды подозревают россиян, а экологи бьют тревогу.

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