Отравление в Одесской области: 30 детей подхватили гастроэнтероколит от еды с пищеблока

Эксперты считают, что источником заражения были готовые блюда.

В лагере "Сергеевка" в одноименном поселке Белгород-Днестровского района массово отравились 30 детей и один взрослый.

Как сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, расследование инцидента завершено. Сейчас вспышка уже локализована и ликвидирована.

У всех пострадавших обнаружили острый гастроэнтероколит (воспаление желудка и кишечника), который спровоцировала патогенная кишечная палочка.

Источником заражения эксперты считают готовые блюда, которые они употребляли в пищеблоке детского лагеря, когда проходили там футбольные соревнования.

"Обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки: несоблюдение гигиенических требований к технологическим процессам приготовления блюд, нарушение персоналом санитарно-противоэпидемического режима в пищеблоке, отсутствие условий для соблюдения личной гигиены работниками пищеблока", — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Одесской области массово заболели дети, приехавшие в лагерь в поселке Сергеевка. Первые больные появились на следующий день после заезда. Там работали эпидемиологи.

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