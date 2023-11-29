Отравление жены Буданова: за расследование взялась команда Bellingcat

Команда уже начала собственное расследование, но пока не имела формального общения с ГУР.

Команда расследователей группы Bellingcat проведет собственное расследование отравления жены начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова – Марианны.

Об этом расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил в комментарии "Радио Свобода".

Грозев рассказал, что в Bellingcat планируют провести собственное расследование отравления жены Буданова совместно с командой The Insider – основанное россиянином и зарегистрированное в Латвии Интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях и разоблачении фейков.

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"Я и команда TheIns реально проводим свое расследование, но пока нет формального общения с ГУР", – сказал Грозев.

Ранее о том, что команда Bellingcat взялась за расследование отравления Марианны Будановой, сообщил экс-глава ГУР (2020-2021 годы) Виталий Кондратюк. Он также рассказал, что жена начальника военной разведки была отравлена мышьяком и ртутью.

Отравление жены Буданова – что известно

Напомним, 28 ноября СМИ заявили об отравлении Марианны Будановой и нескольких работников ГУР, после чего это подтвердили в самой разведке. Жена начальника военной разведки находится в больнице и завершает курс лечения. Скорее всего, женщину отравили через еду.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жену Буданова отравили! Все, что известно на этот момент!

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