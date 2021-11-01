Отравления туристов в отеле в Египте: среди пострадавших все же есть украинцы

Отравления туристов в отеле в Египте: среди пострадавших все же есть украинцы

Накануне МИД Украины сообщал, что украинцев среди пострадавших нет.

Как оказалось, украинцы среди отравившихся в отеле Египта туристов все же есть. Стало известно, что пострадали 13 граждан Украины.

Об этом рассказала пострадавшая украинская туристка Татьяна Копач в Facebook.

Также читайте Отдых в Турции: как украинцам попасть в страну и какие интересные места посетить Новости компаний

Украинка рассказала, что всего отравилось более 100 человек, половину из них забрали в больницу. Девушка отметила, что очередь местного врача выстроилась еще с 04:00 и люди не расходились до 21:00.

При этом она подчеркнула, что им даже не вызвали скорую, а только осмотрели, выписали лекарства и отправили "разбираться с проблемой самостоятельно за свои деньги".

Татьяна рассказывает, у нее и ее мужа была высокая температура и рвота. По словам девушки, было настолько невыносимо, что они "катались по номеру между туалетом и кроватью".

Вместе с тем МИД Украины заявил, что украинцев среди пострадавших нет.

"Мы вчера звонили в посольство Египта на экстренный номер, с нами говорили, мы оставили свои данные, пообещали перезвонить и тишина, а мы по-прежнему катаемся по номеру", — говорит Татьяна Копач.

Девушка отметила, что гостиница, несмотря на коллапс, не прекращала работать.

Они с мужем обратились к турагенту, на что им порекомендовали не есть в отеле сутки, потому что это опасно. "Классное решение проблемы, правда? Сидите голодны и помните, это не наша вина. Отдельное спасибо компании JoinUp за нерабочие горячие линии, за непередачу информации о туристах и за слова: "Мы ничем не можем помочь, мы не виновны",— подытожила туристка.

Напомним, 31 октября сообщалось, что в Хургаде в отеле AMC Royal отравилось якобы около полусотни туристов, почти все из них были россияне. Посольство Украины в Египте было убеждено, что среди пострадавших украинцев не было, поскольку они за помощью не обращались.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку