Отравления жены Буданова и своих сотрудников расследует ГУР Минобороны

Речь идет о вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей.
Главное управление разведки Минобороны Украины самостоятельно расследует отравление своих сотрудников и супруги руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианны.
Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде".
"По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование", — сказал он.
По его словам, специалисты действуют в соответствии со статьей 47, частей 3 и 4 статьи 24 Закона Украины "О разведке", статьи 5 Закона Украины "О контрразведывательной деятельности", статей 5 и 6 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", указаны расследует подраздел собственной безопасности ГУР МО Украины.
Юсов также объяснил журналистам, поскольку речь идет о вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей, расследованием занимается подразделение безопасности ГУР.
Он добавил, что после изучения всех обстоятельств события будет приниматься решение о привлечении других правоохранительных органов, передаче материалов в соответствующие органы досудебного или судебного расследования.
Напомним, 28 ноября стало известно об отравлении жены Буданова. Марианну Буданову срочно госпитализировали. Также есть предположение, чем и как могли отравить избранницу главного разведчика Украины.
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