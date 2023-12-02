Отравления жены Буданова: у Зеленского рассказали, кто причастен к покушению

В Офисе президента считают, что к отравлению супруги главного разведчика Кирилла Буданова Марианны Будановой причастна Россия.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

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"Будем объективными с точки зрения того, что Россия, к сожалению, 30 лет имела "открытую дверь" с Украиной. Активно отрабатывала не только информационное, политическое или культурное пространство в Украине, а также формировала те или иные агентские сети. С большим меньшим легендированием они были законсервированы или сразу себя проявляли", — отметил он.

Подоляк отметил, что на территории Украины действует большая сеть российских спецслужб.

"Их периодически находит и арестовывает крайне профессионально работающую СБУ. Но заметим, что определенный ряд агентов с большой глубиной легендирования все еще находится на территории Украины. Имеют ли они доступ к чему-то, могут ли они какие-то эксцессы совершать? Да, могут. Поэтому должны понимать: война идет везде, даже в Киеве. Все ли находятся в зоне риска? Да. Нужно ли быть осторожным? Безусловно. Нужно ли об этом говорить? Да, потому что это справедливая информация, чтобы мы чувствовали, что война никуда не исчезла", - подчеркнул политик.

По словам Подоляка, Россия пытается завести в Украину своих агентов, используя третьи страны.

"Война сегодня – это не только линия разграничения и непосредственно фронтовая линия. Это также атаки по всей Украине ракетами и дронами, агентские работы России, ДРГ в Сумской, Черниговской областях. Это попытка завезти сюда еще каких-то дополнительных агентов, в том числе через территорию третьих стран". Все это сегодня работает", – рассказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что в настоящее время продолжается расследование по этому делу.

"Понятно, что в результате контрмер будем видеть, есть ли в этом большая сеть, или это какие-то там случайные агенты что-то там делали и т.д. Цель этого понятна. Опять же, Россия хочет получить здесь максимальное увеличение панических настроений, потому что это будет дополнительной нагрузкой". Так будет увеличиваться процент разочарованных людей, которые будут еще до того напуганы. Психологическая тактика России ясна. Наша с вами тактика – понимать, что мы находимся в состоянии войны", — подытожил Подоляк.

Напомним, майор запаса НГУ Гетман предоставил две версии покушения на жену Буданова и сотрудников ГУР.

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