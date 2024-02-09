"Отражение агрессии от кого?": в Космаче состоялась бурная встреча с представителями ТЦК (видео)

Жители села Прикарпатья упрекнули в агрессивности самих работников ТЦК, которые "выкручивают руки", вручая повестки.

В селе Космачи Ивано-Франковской области, где произошел инцидент с женщиной, которую местные жители избили, восприняв за "наводчицу ТЦК", состоялась встреча с представителями Территориального центра комплектации. Присутствовавшие на встрече селяне хором восклицали "позор" военным, а один из мужчин переспрашивал, от какой агрессии нужно защищать Украину, и требовал объявить "войну".

Об этом стало известно из видео корреспондента издания Telegraf Яна Доброносова, опубликованного на видеохостинге YouTube.

Представитель ТЦК поинтересовался у присутствующих, нужно ли защищать государство или не надо, но в ответ услышал упреки, что военкомы не едут с повестками на "Буковель", а дети депутатов Верховной Рады не идут воевать.

"Кого защищать. От кого защищать? У нас объявлена война в Украине?" – спрашивал один из мужчин.

"У нас введен режим военного положения, который вводится в случае необходимости отражения агрессии, которая сейчас происходит", — ответил представитель ТЦК.

“Отражение агрессии от кого? Мы не понимаем, от кого”, – неожиданно заявил космачанин.

После этого одна из местных жительниц упрекнула в агрессивности самих работников ТЦК, которые "выкручивают руки", вручая повестки, и в том, что когда мужчин мобилизуют они "пропадают" и о них ничего неизвестно.

Представителям ТЦК также высказали упреки в "неконституционности" введения военного положения.

Одна из местных жительниц эмоционально обвинила представителей ТЦК в том, что они якобы "прикрываются простым народом" и призвала их самих идти воевать.

"Вперед! Начинайте с себя. Не прикрывайтесь простым народом. А мы за вами… Я первая пойду", — заявила она.

Также женщина попросила представителей ТЦК не извращать факты, отметив, что представители их села также защищают Украину на фронте.

"Имейте уважение. Не делайте, что Космач не воюет. Потому что наши ребята воюют, защищают, стоят и отдали свою жизнь... Почему вы так с людьми делаете? Позор вам всем", — сказала она.

После этого зал разразился возгласами: "Позор".

Напомним, во вторник, 6 февраля, в селе Космач, что на Франковщине, местные жители заблокировали автомобиль женщины с 6-летней дочерью и избили их, считая, что она приехала шпионить за их мужчинами, чтобы "сдать" их военкомату. Теперь полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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