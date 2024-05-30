Отбились: враг направил ночную атаку на Хмельницкую область

Россияне атаковали Хмельнитчину и ракетами, и беспилотниками.
Тревожная ночь в Украине постепенно подходит к завершению.
Несмотря на маневры и беспилотников, и крылатых ракет, их основной целью стал Староконстантинов в Хмельницкой области.
В течение ночи там раздавалось несколько серий взрывов, вызванных и ракетной атакой, и прилетом вражеских дронов.
К счастью, удалось отразиться.
О разрушениях или жертвах атаки пока не сообщается.
Также мониторинговые каналы сообщали о вылете МиГ-31К и угрозе пуска ракет Х-47 "Кинжал". Однако этого не произошло.
А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.
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