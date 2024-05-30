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Отбились: враг направил ночную атаку на Хмельницкую область

Отбились: враг направил ночную атаку на Хмельницкую область

Украинским военным удалось отбиться от вражеской атаки / Фото: ТСН.ua

Россияне атаковали Хмельнитчину и ракетами, и беспилотниками.

Тревожная ночь в Украине постепенно подходит к завершению.

Несмотря на маневры и беспилотников, и крылатых ракет, их основной целью стал Староконстантинов в Хмельницкой области.

В течение ночи там раздавалось несколько серий взрывов, вызванных и ракетной атакой, и прилетом вражеских дронов.

К счастью, удалось отразиться.

О разрушениях или жертвах атаки пока не сообщается.

Также мониторинговые каналы сообщали о вылете МиГ-31К и угрозе пуска ракет Х-47 "Кинжал". Однако этого не произошло.

А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.

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