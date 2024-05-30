Отбились: враг направил ночную атаку на Хмельницкую область

Россияне атаковали Хмельнитчину и ракетами, и беспилотниками.

Тревожная ночь в Украине постепенно подходит к завершению.

Несмотря на маневры и беспилотников, и крылатых ракет, их основной целью стал Староконстантинов в Хмельницкой области.

В течение ночи там раздавалось несколько серий взрывов, вызванных и ракетной атакой, и прилетом вражеских дронов.

К счастью, удалось отразиться.

О разрушениях или жертвах атаки пока не сообщается.

Также читайте В Керчи в результате ночной атаки пострадали два парома

Также мониторинговые каналы сообщали о вылете МиГ-31К и угрозе пуска ракет Х-47 "Кинжал". Однако этого не произошло.

А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.