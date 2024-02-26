Отрезал голову и конечности и вывез в лес в чемодане: детали жуткого убийства в Харькове

В Харькове мужчина убил и расчленил жену, с которой уже расстался. Он следил за ее соцсетями и читал каждую переписку. А когда увидел сообщение жене от коллеги, "решил наказать" из-за ревности.

Об этом рассказал начальник следственного управления нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

“Эта история – как эпизод из криминального сериала. Но все это произошло на днях в Харькове, преступление уже было раскрыто. Алексей и Мария — они женаты много лет. У него два высших образования — экономист и психолог. Она балетмейстер театра. В этом году пара решает жить отдельно и поочередно брать ребенка. Цивилизованно расходятся», – рассказал Болвинов.

Инсценирование свидания

По его словам, в тот день 12-летний сын супругов был у бабушки и дедушки. Муж приехал к жене с чемоданом на колесах, якобы чтобы забрать вещи. А уже через несколько дней мать женщины заявила, что ее дочь исчезла.

Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Камера в подъезде показала, что женщина никуда не выходила после визита мужчины. В ее квартире повсюду были следы романтического вечера. Мужчина сразу заявил, что жена нашла другого, а об исчезновении он ничего не знает.

Ужасная находка

Однако конфеты, бокалы и обертки от средств контрацепции в квартире сразу вызвали подозрение у следователей, появилось мнение об инсценировке. Пока мужчина настаивал на своей версии, следователи начали проверять каждый адрес, связанный с семьей. Так, во время тщательного осмотра полузаброшенной дачи, принадлежащей родителям мужчины, обнаружили обгоревшие остатки на соседнем участке. Оказалось, что это были остатки женщины — совпали образцы из обгоревшего тела с образцами пропавшей матери.

В старом погребе нашли тело без головы и кистей. Убийца пытался сжечь его — обложил шинами, облил бензином и поджег. Но закрыл крышку погреба, чтобы пламя не перекинулось на дом. Из-за этого огонь погас и тело не сгорело полностью.

На пепелище также был найден фирменный значок от чемодана. Мужчина продолжал настаивать, что в своем чемодане привез домой консервы. И даже показал такой же чемодан, как на видео с камер. Впрочем, обмануть следствие ему не удалось — фирменный значок там был в совсем другом месте, чем на чемодане, с которым он выходил из подъезда.

Судмедэкспертиза показала, что жертва скончалась в результате четырех ножевых ранений. Муж наконец признался, что толкнул ее в ванной, бил ножом в туловище, наконец расчленил и вынес из квартиры в пакете и чемодане на колесах.

Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Оказалось, что он уже давно следил за женой, получил доступ к ее мессенджерам и читал каждую переписку. А через сообщения от коллеги почувствовал ревность и желание наказать, пишет Болвинов.

Детали жестокого убийства

“Идет на балкон, достает строительную пленку. Сначала отрезает ей кисти, затем голову. Упаковывает все — отрезанные части тела в пакеты, остальное — в тот же чемодан. Впоследствии именно она поможет следователям узнать правду. А тем временем мужчина все убрал и вымыл с поличным», — рассказал Болвинов.

Погрузив все в машину, мужчина поехал к посадке – там закопал руки. Затем проехал еще около километра и закопал пакет с головой в нескольких десятках метров от дороги. Само тело, скорее всего, заранее планировало сжечь. К дачному участку ехал уже с канистрами с горючим.

По данным следователей, мужчина не только инсценировал свидание своей жертвы с другим, но и несколько дней после убийства возил телефон жены по городу, отвечал на сообщения от тещи, имитируя то, что убитая все еще жива. Ее мать сразу поняла, что это пишет не дочь и пошла в полицию.

Как отмечает Болвинов, мужчина убил жену 17 февраля, а уже утром 24 правоохранителя смогли ее найти и в этот же день задержали мужа. У него уже была готовая виза для выезда в Канаду.

26 февраля подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей без возможности внести залог. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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