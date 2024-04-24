Отрезанные водой от суши: в Черкасской области подтопило громаду (фото)

На месте остаются около 15 человек.
В селе Крещатик Мошневской территориальной громады произошло подтопление на одной из улиц. В настоящее время отрезанными водой от суши являются 12 домовладений и 13 домов.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области совместно с местными властями и пожарной командой села Мошны совершили объезд жителей, доставили питьевую воду и продукты питания.
Мониторинг ситуации в местах возможных подтоплений в Черкасском и Золотоношском районах продолжается.
Тем временем Украину заливают дожди. После внезапного похолодания уже второй год через год страну шокировало необычное ненастье из Африки. Несколько регионов Украины накрыл грязный ливень – с неба льется рыжая вода.
Последствия проливного дождя уже могут ощутить на себе киевляне – из-за поднятия уровня воды там затопило Гидропарк.
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