Отрезанные водой от суши: в Черкасской области подтопило громаду (фото)

На месте остаются около 15 человек.

В селе Крещатик Мошневской территориальной громады произошло подтопление на одной из улиц. В настоящее время отрезанными водой от суши являются 12 домовладений и 13 домов.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области совместно с местными властями и пожарной командой села Мошны совершили объезд жителей, доставили питьевую воду и продукты питания.

Подтопление в Черкасской области Фото: ГСЧС Украины

Мониторинг ситуации в местах возможных подтоплений в Черкасском и Золотоношском районах продолжается.

Фото: ГСЧС Украины

Тем временем Украину заливают дожди. После внезапного похолодания уже второй год через год страну шокировало необычное ненастье из Африки. Несколько регионов Украины накрыл грязный ливень – с неба льется рыжая вода.

Последствия проливного дождя уже могут ощутить на себе киевляне – из-за поднятия уровня воды там затопило Гидропарк.

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