"Отрежь ногу — получишь группу инвалидности": в МСЭК дали циничный "совет" защитнику Украины

В Харькове глава областной медико-социальной экспертной комиссии отказала участнику боевых действий в смене группы инвалидности, заявив, что для этого ему "надо было отрезать ногу".

Такой совет харьковчанин Дмитрий Олейник, который был тяжело ранен во время боев за Харьков, получил после 15 операций на ноге и экспертных выводов, что концовка окончательно потеряла функциональность, сообщает OBOZ.UA.

Ветеран рассказал о вопиющем случае на своей странице в Facebook и отметил, что решение МСЭК о повышении группы инвалидности "стоит" несколько тысяч долларов.

На ситуацию отреагировали в Министерстве здравоохранения: там заявили о начале проверки Харьковской областной МСЭК и оценке правомерности решений этой комиссии по установлению инвалидности.

"Надо было ампутировать ногу"

Дмитрий Олейник, который во время боев за Харьков получил тяжелое ранение ноги и едва не потерял концовку, рассказал, что Харьковская областная МСЭК отказала ему в повышении группы инвалидности с третьей на вторую группу. Аргументы, которые он приводил, прилагая выводы экспертов по поводу полной потери функциональной способности ноги, впечатления на комиссию не произвели.

Дмитрий Олейник/Facebook

Более того: глава Харьковской областной МСЭК заявила воину, что для получения второй группы инвалидности он должен был ампутировать ногу.

“Да зачем ты оставлял свою ногу? Надо было, чтобы ее отрезали, и была бы вторая группа. (С) Буничева Лариса Леонидовна, глава областной МСЭК. Это так выглядит благодарность людям, вставшим на защиту государства. Так тогда, значит, нужно было и погибнуть в одном из штурмов. Это как следует относиться к военным, что можно не принимать во внимание выводы киевских клиник о том, что правая нога потеряла свою функциональную способность и является биопротезом. Этой комиссии МСЭК мало. 15 операций. Слишком мало. Надо вырвать все живое из человека и ехидно сказать: "Если бы была ампутация — это была бы вторая группа", — написал Олейник.

Третью группу инвалидности Дмитрию установили почти год назад. Из-за увольнения из рядов ВСУ в начале августа его документы поступили в Харьковскую МСЭК №3 — повторно. И там решили, что основанием для присвоения второй группы инвалидности может быть только ампутация, в то время как сохранена, но не функционирующая конечность вроде бы таким основанием не является.

"Решение МСЭК стоит несколько тысяч долларов"

“Решение комиссии МСЭК – третья группа. Третья группа за потерю ноги или за то, что пошла защищать нашу Украину? Статья 7 Закона Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно установления группы инвалидности четко предусматривает, что ранение связано с защитой Родины, то группа повышается на одну степень. Но наш Харьковский областной МСЭК живет по своим законам: дай 3-4 тыс. долларов — и будет тебе нормальное решение. Как вы там! Буду оспаривать и добиваться того, что предусмотрено законом и совестью!», — возмутился воин.

Он рассказал, что раненая нога постоянно невыносимо болит и постепенно усыхает. Длина и объем конечности Дмитрий замеряет еженедельно — и каждый раз нога становится все меньше.

Он заявил, что будет добиваться увольнения автора циничного "совета".

“Требую увольнения Буничевой Ларисы Леонидовны с должности руководителя областной МСЭК. В этой должности вижу ветерана войны, а их, убежден, сейчас много, и именно такие люди должны быть там! Они почувствовали на себе все. На фото — выдержка из МРТ. Но утреннее фото ноги», — написал Олейник.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Реакция Минздрава

История получила значительный резонанс. Наконец на нее отреагировали и в Минздраве. Там заявили, что на следующей неделе в Харьковской областной МСЭК начнут тщательную проверку, по результатам которой будут приняты кадровые решения и привлечены к ответственности должностные лица, которые совершали противоправные действия.

"Отрежь ногу — получишь группу", — это не инцидент, это приговор советской системе. В 2025 году МСЭК будут ликвидированы и полностью изменены подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности. Относительно конкретных решений уже сейчас: на следующей неделе Харьковскую областную МСЭК, в рамках решения СНБО, ожидает прицельная проверка. Будут проверены решения об установлении инвалидности. После результатов проверки будет не просто проведена оценка действий Харьковской МСЭК, а вынесено решение, и конкретные лица понесут ответственность”, — говорится в заявлении Минздрава.

Фото: Facebook

В Министерстве здравоохранения также заявили, что за пренебрежительное отношение к военнослужащим и коррупцию чиновников ожидает "жестокое наказание".

“Каждый, кто будет пытаться унизить героев, каждый, кто к своей должности и полномочиям придает пренебрежительное отношение и коррупционную составляющую, будет жестко наказан. Группа инвалидности – не предмет для торговли. Есть четкие критерии, по которым она устанавливается. Но самое важное – уважение к героям, к тем, кто защищает нас на фронте, – не важно, месяц, год или 9 лет этой войны. Каждый, кто получил ранение, которое привело к инвалидности, должно быть уверено в поддержке государства, а не в обесценении и унижении», — говорится в сообщении.

Дмитрий Олейник/Facebook

Что касается конкретного случая с Дмитрием Олейником, правомерность установления для него группы инвалидности Харьковской МСЭК также будет проверена. Все необходимые для этого документы и медицинские заключения уже прислали в Центральную МСЭК МЗ Украины.

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