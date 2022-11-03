"Отрежьте, убейте их, расчлените, разорвите, сожгите": девушка оккупанта разразилась ненавистью к ВСУ

Россиянка в разговоре со своим парнем, который воюет против украинцев, выразила свое отношение к ВСУ.
Украинская разведка перехватила разговор воюющего в Украине российского оккупанта с его девушкой. Захватчик рассказал ей, что он с другими солдатами схватили нескольких украинских военных, на что его девушка призвала с невероятной жестокостью убивать пленных бойцов ВСУ.
Соответствующий разговор обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Оккупант пожаловался, что ВСУ ежедневно ведут обстрелы по оккупантам, но в то же время и порадовался тем, что удалось схватить нескольких украинских военных.
"Каждый день ху*ярят. За*бали. Вон пару укропов поймали. Допрашивают", — рассказывает оккупант.
На это девушка призвала убить украинских защитников.
"Допросите, отрежьте, убейте их, расчлените, разорвите, сожгите. Заберите у них все. Нах*р они вам нужны. Вообще не кормите их, к дереву привяжите", — выразила свое отношение к ВСУ девушка военнослужащего РФ.
Российский плен
По словам заместителя Министра обороны Украины Анны Маляр, Украина с начала полномасштабного вторжения РФ освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.
Начальник штаба полка "Азов", майор Богдан Кротевич (исковой "Тавр"), освобожденный из плена россиян, рассказал о условиях содержания в московской тюрьме "Лефортово".
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