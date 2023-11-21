Отрицал агрессию РФ и восхвалял террористов: СБУ сообщила подозрение настоятелю УПЦ МП

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении настоятелю храма УПЦ (МП) в Винницкой области. Он отрицал вооруженную агрессию России и оправдывал временную оккупацию части Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, подозреваемый повторял нарративы Кремля о "гражданской войне" в нашем государстве и восхвалял эксвотажков террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, "Гиви" и "Моторолу".

Настоятель МП пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства представителей разных конфессий, в частности распространял "авторские" комментарии. С этой целью он использовал публикации по пропагандистским интернет-ресурсам РФ.

Кроме того, протоиерей распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви.



"При обысках по месту жительства клирика обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами взрывной деятельности в пользу РФ. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его преступной деятельности против нашего государства", — говорится в сообщении.

Что угрожает настоятелю МП

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

СБУ удалось установить его местонахождение и задержать.

СБУ разоблачила настоятеля УПЦ МП

Сейчас ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений.

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