Отрицал войну и обвинял ВСУ в обстрелах: в Житомирской области обнаружили коллаборанта

На мужчину за его антиукраинские высказывания пожаловались местные жители.
Служба безопасности Украины обнаружила в Житомирской области коллаборанта: утверждал, что обстрелы украинских городов и сел российскими оккупантами – это фейк.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ области.
Отмечается, что мужчина убеждал жителей своей территориальной общины в том, что ракетно-бомбовые обстрелы их и окрестных населенных пунктов не российские "освободители", а украинские военные — ВСУ. Мол, информация об обстрелах — это фейки, которые распространяются по заказу украинской власти.
Местные жители пожаловались в спецслужбу на антиукраинскую позицию соседа. СБУ провела проверку и сообщила мужчине о пизодре по статье "коллаборационная деятельность".
В свою очередь, в Житомирской областной прокуратуре сообщили, что в коллаборационной деятельности подозревают 48-летнего частного предпринимателя.
“Для пропаганды своих взглядов сторонник рашистов использовал публичные места. В частности, в центре села, недалеко от магазина и дома культуры, где всегда людно, подозреваемый "разъяснял", что в Украине не война, а проведение Российской Федерацией "специальной военной операции", — говорится в сообщении прокуратуры.
В полиции отметили, что провели санкционированный обыск по месту жительства и изъяли вероятные показания его противоправной деятельности.
Как сообщалось, на блокпоста в Житомирской области патрульные задержали подозреваемого в маршрутке. Пассажирка делала фотоблокпоста. Во время проверки в ее мобильном правоохранители обнаружили фото и видео укреплений, военных объектов и объектов, подвергшихся обстрелам армии Российской Федерации.
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