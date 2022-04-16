Отрицал войну и обвинял ВСУ в обстрелах: в Житомирской области обнаружили коллаборанта

Отрицал войну и обвинял ВСУ в обстрелах: в Житомирской области обнаружили коллаборанта

На мужчину за его антиукраинские высказывания пожаловались местные жители.

Служба безопасности Украины обнаружила в Житомирской области коллаборанта: утверждал, что обстрелы украинских городов и сел российскими оккупантами – это фейк.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ области.

Отмечается, что мужчина убеждал жителей своей территориальной общины в том, что ракетно-бомбовые обстрелы их и окрестных населенных пунктов не российские "освободители", а украинские военные — ВСУ. Мол, информация об обстрелах — это фейки, которые распространяются по заказу украинской власти.

Местные жители пожаловались в спецслужбу на антиукраинскую позицию соседа. СБУ провела проверку и сообщила мужчине о пизодре по статье "коллаборационная деятельность".

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В свою очередь, в Житомирской областной прокуратуре сообщили, что в коллаборационной деятельности подозревают 48-летнего частного предпринимателя.

“Для пропаганды своих взглядов сторонник рашистов использовал публичные места. В частности, в центре села, недалеко от магазина и дома культуры, где всегда людно, подозреваемый "разъяснял", что в Украине не война, а проведение Российской Федерацией "специальной военной операции", — говорится в сообщении прокуратуры.

В полиции отметили, что провели санкционированный обыск по месту жительства и изъяли вероятные показания его противоправной деятельности.

Как сообщалось, на блокпоста в Житомирской области патрульные задержали подозреваемого в маршрутке. Пассажирка делала фотоблокпоста. Во время проверки в ее мобильном правоохранители обнаружили фото и видео укреплений, военных объектов и объектов, подвергшихся обстрелам армии Российской Федерации.

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