Отрицали военные преступления РФ: в Житомире СБУ обнаружила трех учителей лицея, распространявших прокремлевские нарративы

Фигурантами оказались два учителя физической культуры и преподаватель иностранного языка одного из профессиональных лицеев Житомира.

В Житомирской области Служба безопасности Украины продолжает разоблачать вражеских агитаторов, которые распространяют кремлевскую пропаганду.

Об этом сообщает Управление СБУ в Житомирской области.

В частности, следователи и оперативники спецслужбы собрали безоговорочные доказательства распространения тремя преподавателями учебного заведения в областном центре прокремлевских нарративов.

Фигурантами оказались два учителя физической культуры и преподаватель иностранного языка одного из профессиональных лицеев Житомира.

Досудебное расследование установило, что один из них – 35-летний житомирянин – категорически отрицал военные преступления и зверства российских военных во время временной оккупации Киевщины. Вместо этого он убеждал в т.н. постановочности освобождения украинскими защитниками оккупированных территорий

Также злоумышленник утверждал, что ограничительные политические и экономические санкции, введенные мировым сообществом в отношении РФ в связи с вооруженной агрессией против Украины, несправедливы и необоснованны.

В унисон "выступал" и его 57-летний коллега-уроженец России, уверяя присутствующих в «бутафорности и ненастоящему» освобождении украинских городов от агрессора.

Кроме того, он обвинял именно наших защитников в нарушении правил ведения войны и совершении военных преступлений, среди прочего отрицая, что здание лицея №25 в Житомире разрушено российской ракетой.

Вооруженную агрессию России по отношению к Украине учитель физкультуры именовал «успешным блицкригом» и трактовал как «вынужденную и закономерную».

Аналогичное мнение насаждал окружающий и 47-летний преподаватель иностранного языка.

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Среди прочего он также публично переводил ответственность и вину за уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства на украинских военнослужащих.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Документирование противоправной деятельности проводили сотрудники и следователи СБУ в Житомирской области при процессуальном руководстве прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала жителя Синельниковского района Днепропетровской области, который собирал разведданные об обороне региона и передавал их российским спецслужбам.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ задержала коллаборанта из Херсона, который пытался скрыться в Приднестровье.

Также ранее сообщалось, что настоятеля одного из приходов УПЦ МП Лиманского общества Донецкой области приговорили к 7 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами.

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