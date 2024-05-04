Отрицали военные преступления РФ: в Житомире СБУ обнаружила трех учителей лицея, распространявших прокремлевские нарративы

Фигурантами оказались два учителя физической культуры и преподаватель иностранного языка одного из профессиональных лицеев Житомира.
В Житомирской области Служба безопасности Украины продолжает разоблачать вражеских агитаторов, которые распространяют кремлевскую пропаганду.
Об этом сообщает Управление СБУ в Житомирской области.
В частности, следователи и оперативники спецслужбы собрали безоговорочные доказательства распространения тремя преподавателями учебного заведения в областном центре прокремлевских нарративов.
Фигурантами оказались два учителя физической культуры и преподаватель иностранного языка одного из профессиональных лицеев Житомира.
Досудебное расследование установило, что один из них – 35-летний житомирянин – категорически отрицал военные преступления и зверства российских военных во время временной оккупации Киевщины. Вместо этого он убеждал в т.н. постановочности освобождения украинскими защитниками оккупированных территорий
Также злоумышленник утверждал, что ограничительные политические и экономические санкции, введенные мировым сообществом в отношении РФ в связи с вооруженной агрессией против Украины, несправедливы и необоснованны.
В унисон "выступал" и его 57-летний коллега-уроженец России, уверяя присутствующих в «бутафорности и ненастоящему» освобождении украинских городов от агрессора.
Кроме того, он обвинял именно наших защитников в нарушении правил ведения войны и совершении военных преступлений, среди прочего отрицая, что здание лицея №25 в Житомире разрушено российской ракетой.
Вооруженную агрессию России по отношению к Украине учитель физкультуры именовал «успешным блицкригом» и трактовал как «вынужденную и закономерную».
Аналогичное мнение насаждал окружающий и 47-летний преподаватель иностранного языка.
Среди прочего он также публично переводил ответственность и вину за уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства на украинских военнослужащих.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.
Документирование противоправной деятельности проводили сотрудники и следователи СБУ в Житомирской области при процессуальном руководстве прокуратуры.
Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала жителя Синельниковского района Днепропетровской области, который собирал разведданные об обороне региона и передавал их российским спецслужбам.
Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ задержала коллаборанта из Херсона, который пытался скрыться в Приднестровье.
Также ранее сообщалось, что настоятеля одного из приходов УПЦ МП Лиманского общества Донецкой области приговорили к 7 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами.
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