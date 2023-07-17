"Отрицательный ремонт": Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста — фото

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на ночную "бавовну" на Крымском мосту.
На Крымском мосту в ночь на 17 июля раздались громкие взрывы. В результате "бавовны" "упал" пролет моста, там возникли километровые пробки, автомобильное движение перекрыли.
В России уже заявили, что удар по Крымскому мосту нанесли "украинские спецслужбы" с помощью надводных беспилотников.
Пользователи соцсетей не заставили себя ждать с реакцией на ночные события в Крыму. ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о взрывах на Крымском мосту.
Обнародовали фото подводного дрона, которым был разрушен крымский мост pic.twitter.com/F2LtConNX3Опубликовано Robert Zeltinsh (@RobertZeltinsh) Июль 17, 2023
Просыпаемся, похоже Крымский мост все!— LaraFilinskayaUkraine (@LaraFilinni) 17 July 2023
Доброго утра!
Единственное, что суки будут мстить... но главное, чтобы мост, как можно больше "поламались" pic.twitter.com/44I3bpG4AZ
Крымский мост это не мы pic.twitter.com/D0aHDDRqsF— Artem Deyneha (@ArtDeyneha) Июль 17, 2023
> проснулась из-за тревоги (— слепая молча | дамы неудачник ️⊖ (@itakotsei) 17 July 2023
> зашла почитать новости о крымском городе ) pic.twitter.com/9af1UvpHh1
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