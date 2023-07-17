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"Отрицательный ремонт": Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
539
Время на прочтение
1 мин
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"Отрицательный ремонт": Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста — фото

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на ночную "бавовну" на Крымском мосту.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля раздались громкие взрывы. В результате "бавовны" "упал" пролет моста, там возникли километровые пробки, автомобильное движение перекрыли.

В России уже заявили, что удар по Крымскому мосту нанесли "украинские спецслужбы" с помощью надводных беспилотников.

Пользователи соцсетей не заставили себя ждать с реакцией на ночные события в Крыму. ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о взрывах на Крымском мосту.

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети. / ©
Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

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Дата публикации
Просмотры
539
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