"Отрицательный ремонт": Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста — фото

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на ночную "бавовну" на Крымском мосту.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля раздались громкие взрывы. В результате "бавовны" "упал" пролет моста, там возникли километровые пробки, автомобильное движение перекрыли.

В России уже заявили, что удар по Крымскому мосту нанесли "украинские спецслужбы" с помощью надводных беспилотников.

Пользователи соцсетей не заставили себя ждать с реакцией на ночные события в Крыму. ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о взрывах на Крымском мосту.

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Обнародовали фото подводного дрона, которым был разрушен крымский мост pic.twitter.com/F2LtConNX3 Опубликовано Robert Zeltinsh (@RobertZeltinsh) Июль 17, 2023

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Просыпаемся, похоже Крымский мост все!

Доброго утра!

Единственное, что суки будут мстить... но главное, чтобы мост, как можно больше "поламались" pic.twitter.com/44I3bpG4AZ — LaraFilinskayaUkraine (@LaraFilinni) 17 July 2023

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Крымский мост это не мы pic.twitter.com/D0aHDDRqsF — Artem Deyneha (@ArtDeyneha) Июль 17, 2023

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

> проснулась из-за тревоги (



> зашла почитать новости о крымском городе ) pic.twitter.com/9af1UvpHh1 — слепая молча | дамы неудачник ️‍⊖ (@itakotsei) 17 July 2023

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста. Фото: соцсети.

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