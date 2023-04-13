"Отрубили башку": юный блоггер из Закарпатья попал в скандал из-за видео с казнью украинского пленного

Правда, после широкой огласки парень все же удалил этот пост.
К сожалению, многие украинские блоггеры продолжают "хайпировать" на теме ужасной казни украинского плененного россиянами. После скандала с экс-чиновницей Василисой Мазурчук, которая заявила, что пленный умер "не достойно", теперь "зашкварился молодой блоггер из Закарпатья Виктор Бендик, известный под псевдонимом "Черный гуцул".
"Помните случай с ВСУ за "Слава Украине"? Я думал это будет все, но нет... Беззащитному военнопленному ВСУ отрубили башку! Вживую! Видео оставлю по ссылке в шапке профиля, переходите и делайте выводы. Это жесть", – сказал блоггер и опубликовал ссылку на видео.
В Сети "Черный Гуцул" обвинили в том, что он хайпирует на чувствительной теме.
В частности, украинцев возмутило слово "башка".
Правда, после широкой огласки парень все же удалил этот пост.
Напомним, что украинцев шокировало жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами, на котором захватчики отрезают мужчине голову. Ролик распространили российские телеграмм-каналы 11 апреля, однако когда и где он снят, неизвестно.
Журналисты из CNN заявили, что обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.
Читайте также:
- Казнь украинского военного: разведка уже знает, кто и где отрезал голову пленному
- Прославляют зверства и жестокость: аналитики ISW о страшной казни украинского военного
- За казнью украинского пленника могут стоять боевики "Вагнера": экс-наемник узнал на видео "коллег"