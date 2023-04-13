"Отрубили башку": юный блоггер из Закарпатья попал в скандал из-за видео с казнью украинского пленного

Правда, после широкой огласки парень все же удалил этот пост.

К сожалению, многие украинские блоггеры продолжают "хайпировать" на теме ужасной казни украинского плененного россиянами. После скандала с экс-чиновницей Василисой Мазурчук, которая заявила, что пленный умер "не достойно", теперь "зашкварился молодой блоггер из Закарпатья Виктор Бендик, известный под псевдонимом "Черный гуцул".

"Помните случай с ВСУ за "Слава Украине"? Я думал это будет все, но нет... Беззащитному военнопленному ВСУ отрубили башку! Вживую! Видео оставлю по ссылке в шапке профиля, переходите и делайте выводы. Это жесть", – сказал блоггер и опубликовал ссылку на видео.

В Сети "Черный Гуцул" обвинили в том, что он хайпирует на чувствительной теме.

Фото: Фото из социальных сетей

В частности, украинцев возмутило слово "башка".