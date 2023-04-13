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"Отрубили башку": юный блоггер из Закарпатья попал в скандал из-за видео с казнью украинского пленного

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1302
Время на прочтение
2 мин
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"Отрубили башку": юный блоггер из Закарпатья попал в скандал из-за видео с казнью украинского пленного

Фото: сhorniygucul/Instagram

Правда, после широкой огласки парень все же удалил этот пост.

К сожалению, многие украинские блоггеры продолжают "хайпировать" на теме ужасной казни украинского плененного россиянами. После скандала с экс-чиновницей Василисой Мазурчук, которая заявила, что пленный умер "не достойно", теперь "зашкварился молодой блоггер из Закарпатья Виктор Бендик, известный под псевдонимом "Черный гуцул".

"Помните случай с ВСУ за "Слава Украине"? Я думал это будет все, но нет... Беззащитному военнопленному ВСУ отрубили башку! Вживую! Видео оставлю по ссылке в шапке профиля, переходите и делайте выводы. Это жесть", – сказал блоггер и опубликовал ссылку на видео.

В Сети "Черный Гуцул" обвинили в том, что он хайпирует на чувствительной теме.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

В частности, украинцев возмутило слово "башка".

©

Правда, после широкой огласки парень все же удалил этот пост.

Напомним, что украинцев шокировало жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами, на котором захватчики отрезают мужчине голову. Ролик распространили российские телеграмм-каналы 11 апреля, однако когда и где он снят, неизвестно.

Журналисты из CNN заявили, что обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.

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Дата публикации
Просмотры
1302
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