"Отрубите голову, принесите вместе с документами": ГУР раскрыло жуткую практику РФ на фронте

Реклама

Российские командиры отдают приказы обезглавливать своих погибших солдат, чтобы не заниматься эвакуацией тел с поля боя.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, вместо достойного захоронения убитых захватчиков ждет расчленение топорами ради формальной отчетности. Командиры подразделений РФ считают транспортировку долго пролежавших на позициях тел «лишним весом» и технической проблемой. Для идентификации они требуют от подчиненных только главы погибших и документы.

Реклама

«Ему приказали, короче, принести голову так, как тяжело выносить тела… отрубите голову, принесите голову вместе с документами», — объясняет один солдат РФ другому логику своего руководства.

В частности, по данным ГУР, такую практику внедряют офицеры с позывными «Фак» и «Алладин». В перехваченном разговоре захватчики обсуждают случай в 12-м гвардейском танковом полку, где по прямому приказу сверху солдату отрубили голову. При этом россияне озабочены не этической стороной преступления, а пытаются скрыть этот факт от комбата, чтобы избежать ответственности за огласку.

«Ты бы слышал, у меня уши в трубочку свернулись, как он узнал, что голову отрубили нашему», — жалуется русский солдат разговору, призывая собеседника переходить в личные сообщения для обсуждения зверств.

В ГУР отмечают, что подобное отношение к собственным военным является устоявшейся традицией в рядах страны-агрессорки. Единственным шансом для российских солдат не оказаться в рюкзаке товарища в виде «отчетности» остается сдаться украинскому плену.

Реклама

