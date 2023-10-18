"Отсчет времени уже начался": у Зеленского обозначили последствия передачи Украине ракет ATACMS

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с появлением у украинского войска ракет ATACMS, предоставленных США, Россия больше не имеет безопасных мест на территории нашего государства.

Об этом он написал в соцсети Х.

Подоляк назвал получение дальнобойных ракет "новой главой этой войны". Он подчеркнул, что сколько бы раз ни включали оккупированные территории в "Конституцию России" для "сохранения наследия" под угрозой дворцовых переворотов, Москве, в конце концов, придется признать условия на местах.

"В пределах международно признанных границ Украины больше нет безопасных мест для российских войск. Это означает, что в среднесрочной перспективе нет возможности удерживать Юг, Крым и Черноморский флот. Отсчет времени уже начался. Нефтегазовая игла все еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным", – написал Подоляк.

17 октября Украина запустила ракеты ATACMS по российским позициям на оккупированных территориях. Это стало первым случаем, когда это дальнобойное оружие, предоставленное США, было применено в Украине.

Впоследствии в Белом доме подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS с радиусом действия 165 километров. Видео запуска ракет ATACMS уже обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сам запуск ракет, вероятнее всего, производился с РСЗО HIMARS.

Сегодня известно, что США тайно передали Украине около 20 ракет ATACMS, которые ВСУ уже успешно применили по российским целям.

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