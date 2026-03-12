Оцепенел от страха: щемящая история спасения ежика, оказавшегося в огневой ловушке

Ёж

В городе Яремче на Прикарпатье спасли маленького ежика во время возгорания сухой травы. Животное было крайне напугано, впрочем ему вовремя оказали помощь.

Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно о спасении ижочка

Инцидент произошел, когда спасательница ГСЧС общалась с местными жителями. Вдруг неподалеку люди заметили густой столб дыма — где-то снова начала тлеть сухая растительность. Не теряя времени, женщина отправилась к месту возгорания. Там среди сухой травы она заметила маленького ежика.

«Животное было настолько напугано, что просто оцепенело от ужаса», — отметили в ведомстве.

Спасательница осторожно подхватила ежика на руки и вынесла его в безопасное место. На этот раз животному повезло — рядом оказался вовремя пришедший на помощь неравнодушный человек.

«Сухая трава – это не мусор. Это дом для ежей, зайцев и птиц. Даже небольшой пожар, который вы считаете "контролируемым", для маленького животного становится непреодолимым препятствием», - отметили в ведомстве.

Даже небольшое воспламенение, которое может казаться «контролируемым», для диких животных становится смертельной ловушкой. Каждый поджог сухой растительности – это уничтожение живых существ и их среды. Специалисты призывают не пренебрегать судьбами животных, которые не могут попросить о помощи.

