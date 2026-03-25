Отсидел срок за убийство без доказательств вины: мужчина отсудил у Украины 5 млн грн

Ивано-Франковский апелляционный суд обязал государство выплатить 5 млн грн морального ущерба мужчине, которого осудили за убийство без достаточных доказательств.

Такое решение принял Ивано-Франковский апелляционный суд, передает Oboz.ua.

Преступление, за которое осудили мужчину, произошло в ночь на 19 августа 2013 года в одном из сел Коломыйского района. По материалам дела, неизвестный проник в дом одинокой пожилой женщины, которая занимала деньги под проценты. Нападавший требовал деньги, а после отказа нанес потерпевшей 26 ножевых ударов. Из квартиры он забрал 10 тысяч гривен и мобильный телефон, который впоследствии выбросил.

В убийстве обвинили 28-летнего мужчину, который ранее привлекался к ответственности за кражу. Он вину не признавал и настаивал, что во время преступления находился дома. Данные с его ноутбука свидетельствовали, что в соответствующее время устройством пользовались.

В то же время следствие не получило прямых доказательств его причастности. На месте преступления не обнаружили никаких следов пребывания подозреваемого, не было найдено крови на его вещах, орудие убийства также не установили. Свидетелей, которые могли бы подтвердить его участие в преступлении, не было.

Единственным доказательством стал отпечаток пальца на батарее мобильного телефона погибшей. Сам телефон нашли в траве в нескольких километрах от места убийства. Обвиняемый утверждал, что это доказательство могло быть сфальсифицировано, и предполагал, что батарею могли заменить на другую, с его отпечатками. Впрочем, суды предыдущих инстанций эти объяснения отклонили, указав, что он не доказал фактов неправомерных действий следствия.

Несмотря на отсутствие других доказательств, различные судебные инстанции четыре раза признавали мужчину виновным и назначали наказание — 13 лет лишения свободы. Из-за действия нормы, по которой один день предварительного заключения засчитывался как два дня наказания, фактически он отбыл срок за 6,5 года.

В 2020 году мужчину освободили под личное обязательство, однако судебные разбирательства продолжались. Впоследствии в 2024 году суд снова вынес обвинительный приговор и приговорил мужчину к 13 годам. Окончательную точку в деле поставили в январе 2025 года: Верховный Суд отменил все предыдущие решения и закрыл производство. Суд пришел к выводу, что обвинение не доказано вне разумного сомнения, имеющихся доказательств недостаточно, а возможности их получить — исчерпаны.

После закрытия дела мужчина обратился в суд с иском о возмещении морального ущерба. Он оценил его в 15 млн грн, указав, что годы пребывания в СИЗО подорвали его здоровье, а также привели к финансовым потерям — налоговая насчитала штрафы и пеню за неуплату единого социального взноса и заблокировала счета. Кроме того, по его словам, незаконное преследование повлияло на его репутацию, социальные связи и возможность вести предпринимательскую деятельность.

Коломыйский горрайонный суд частично удовлетворил иск и присудил 2 млн грн компенсации. В то же время апелляционный суд увеличил сумму до 5 млн грн.

