Отсидел за убийство отца, а после освобождения до смерти избил мать: на Волыни мужчина расправился с семьей

Мужчина во время спора убил мать.
В Волынской области к 9 годам лишения свободы приговорили 35-летнего мужчину, который до смерти избил мать.
Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.
По данным следствия, 35-летний житель села Маневичи Волынской области находился в тюрьме за убийство отца. В июле 2021 года он освободился и во время ссоры до смерти избил мать.
Мужчину задержали. Суд признал его виновным по ч.2 ст. 121 УК Украины. Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы.
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