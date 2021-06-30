Отсидит срок и заплатит 300 тысяч грн: в Одесской области отец выстрелил в сына

Отсидит срок и заплатит 300 тысяч грн: в Одесской области отец выстрелил в сына

Отец пытался покончить с собой после инцидента.

В Белгороде-Днестровском семейная ссора между отцом и сыном едва не закончилась трагедией.

Как сообщает прессслужба полиции Одесской области, нетрезвый отец выстрелил в своего сына из ружья, когда между ними возник спор.

68-летний мужчина, поняв, что натворил, пытался покончить с собой.

Оба госпитализированы с огнестрельными ранениями — после оказания медицинской помощи оба выжили.

Злоумышленник проведет за решеткой семь с половиной лет и должен заплатить пострадавшему 300 тысяч гривен компенсации морального ущерба.

Полицейские начали досудебное расследование по ч.1 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Собрав все необходимые доказательства, правоохранители направили обвинительный акт в суд, который признал фигуранта виновным в покушении на убийство.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали 56-летнего мужчину по подозрению в убийстве родной матери.

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