Оцифровка трудовых книжек: будут ли штрафы для украинцев, которые не успели до 10 июня

В начале июня 2026 года в Украине завершится этап цифровизации трудовых отношений посредством перехода на электронные трудовые книжки. Известно, какие правила оцифровки и что ждет тех, кто не успеет выполнить соответствующее требование.

Пенсионный фонд может месяцами рассматривать сканкопии трудовых книжек, пишет издание «На пенсии».

Многие украинцы спешат оцифровать свои трудовые книжки, чтобы успеть до 10 июня. Впрочем, даже если подали документы, принимать их могут очень долго.

Все зависит от статуса обращения

статусы «Отклонено/Отменено исполнение» — означает, что эти обращения содержат определенные ошибки, не проработаны и требуют повторного представления (описание причины отклонения указано в реквизите «Сообщение»)

статусы «В обработке»/«В работе»/«На контроле ЭТК», означают, что обращение находится в обработке специалистами Пенсионного фонда

статус «Сделано» свидетельствует, что сканкопии проработаны и данные о трудовых отношениях работника актуализированы. Но рекомендуем проверить наличие замечаний в реквизите «Сообщения»

если статус обращения «В работе», то снова подавать обращение не нужно. Это следует сделать только если статус обращения изменился на «Отклонено»

Оцифровка трудовых книжек — последние новости

После 10 июня трудовые книги украинцев будут не нужны. Эти бумажные документы отжили свое и будут заменены цифровыми. Все данные о работниках следует перенести в Госреестр застрахованных лиц. И даже «трудового стажа», фиксировавшегося в трудовых книжках и требовавшегося для оформления пенсии, уже не будет. Его окончательно заменит страховой стаж, и именно от него зависит размер пенсии украинца.

Так что до 10 июня следует успеть оцифровать трудовую книжку и отправить копии Пенсионному фонду Украины.

Хотя не исключено, что этот срок будет продлен.

Подать скан-копии трудовой книжки может как работодатель, так и сам работник через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Никаких штрафов за нарушение сроков для цифровизации законодательство не предусматривает. И стаж, зафиксированный в трудовой книжке до 2004 года, никуда не исчезнет.

