Оцифровка трудовых книжек: как избежать ошибок и сохранить стаж для пенсии
Чаще всего причиной отклонения заявки становится ненадлежащим образом отсканированный документ.
Бумажные трудовые книжки нужно перевести в электронный формат, чтобы защитить свой стаж для получения пенсии. Во время этого процесса на портале Пенсионного фонда порой обнаруживают ошибки, из-за которых заявки могут быть отклонены.
В ПФУ разъяснили, почему возникают проблемы и как их избежать.
Подтверждением того, что ваша трудовая книжка успешно оцифрована, а данные внесены в реестр, является статус «Выполнено» в личном кабинете.
В случае ошибки появляется статус «Отменено исполнение». О причине отклонения можно узнать в графе «Уведомление».
Чаще всего причиной отклонения заявки становится ненадлежащим образом отсканированный документ.
Рассмотрение будет отклонено, если сканкопии:
сделанные в черно-белом формате (разрешаются только цветные копии);
сняты не с оригинальной книжки, а с ее бумажной ксерокопии;
выполнены небрежно (например, на фото обрезаны поля, где видны даты или номера приказов о принятии/увольнении).
Также отказать в регистрации заявки могут в случае, если сканкопии были ошибочно загружены с чужого аккаунта и не принадлежат заявителю (электронная почта не совпадает с данными ПФУ).
Пенсионный фонд также не сможет оцифровать трудовую книжку, если:
в пакете файлов отсутствует сканкопия самой первой — титульной страницы;
на титульной странице нет личной подписи владельца или пропущена важная отметка о смене фамилии (если человек женился);
в записях о работе отсутствует четкая печать учреждения или подпись ответственного лица.
Пенсионный фонд рекомендует перед загрузкой сканкопий на портал, тщательно просмотреть каждую страницу. В случае выявления упомянутых недостатков нужно обратиться к текущему работодателю или в архивы, чтобы исправить неточности до того, как отправить документ на цифровую проверку.
После 10 июня трудовые книжки украинцев будут ненужными. Эти бумажные документы отжили свое и будут заменены цифровыми. Все данные о работниках надо перенести в Госреестр застрахованных лиц. И даже «трудового стажа», который фиксировался в трудовых книжках и был нужен для оформления пенсии, уже не будет. Его окончательно заменит страховой стаж, и именно от него будет зависеть размер пенсии украинца.
Поэтому до 10 июня следует успеть оцифровать трудовую книжку и отправить копии Пенсионному фонду Украины
Хотя не исключено, что этот срок продлят.
Подать скан-копии трудовой книжки может как работодатель, так и сам работник через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Никаких штрафов за нарушение сроков для цифровизации законодательство не предусматривает. И стаж, который был зафиксирован в трудовой книжке до 2004 года, никуда не исчезнет.