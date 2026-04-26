Оцифровка трудовых книжек в Украине: кому срочно нужно это сделать

Трудовая книжка / фото иллюстративное

В Украине процедура оцифровки трудовой книжки не является обязательной процедурой, поскольку при назначении пенсионных выплат Пенсионный фонд учитывает стаж и без электронной версии документа. Однако гражданам, которые имеют наработанные годы до 2000 года, специалисты рекомендуют внести данные в систему заблаговременно.

Это поможет предотвратить возможные трудности с верификацией информации и позволит избежать задержек в будущем. Об этом рассказал председатель правления ПФУ по вопросам цифровизации Александр Малецкий, передает OBOZ.ua.

Обязательно ли оцифровывать трудовые книжки

Начиная с 2021 года, основную информацию о трудовой деятельности граждан Украины предоставляет электронный Реестр застрахованных лиц, администрированием которого занимается Пенсионный фонд.

Именно на основании этих цифровых данных сегодня рассчитываются и назначаются выплаты. Хотя бумажные трудовые книжки остаются в обращении, их статус изменился: сейчас они имеют вспомогательный характер и лишь дублируют записи, которые уже содержатся в единой базе.

Одной из главных причин перехода на электронный формат стало качество данных. В бумажных документах на протяжении десятилетий часто накапливались неточности, ошибочные записи или неполные данные из-за разных стандартов заполнения. Сегодня информация о работе поступает вместе с официальными отчетами компаний и проходит автоматическую верификацию.

Такой подход позволяет избежать ошибок в наименованиях организаций, четко регистрировать сроки трудоустройства и корректно подсчитывать страховой стаж. Благодаря этому система становится более прозрачной, что значительно упрощает взаимодействие с государством для каждого гражданина.

Кому в Украине стоит оцифровать трудовую книжку

Однако электронный реестр накапливает данные только примерно с 2000 года. Сведения о профессиональной деятельности за предыдущие десятилетия не попали в цифровую базу автоматически. Поэтому возникла необходимость в оцифровке бумажных документов, чтобы должным образом перенести данные за 80-е и 90-е годы в электронную систему.

Без проведения этой процедуры определенные периоды работы могут не отображаться в реестре до момента выхода на отдых. В то же время закон не устанавливает строгих требований или санкций за отсутствие электронной копии трудовой книжки.

Пенсионный фонд примет бумажные документы непосредственно при подаче заявления на назначение выплат. В таком случае стаж верифицируют и внесут в базу уже на этапе оформления пенсии.

Однако стоит учитывать практический аспект: отсутствие предварительной оцифровки может замедлить процесс, поскольку специалистам понадобится дополнительное время на проверку записей. Именно поэтому эксперты рекомендуют не затягивать с этой процедурой в отдельных ситуациях:

если у вас значительный трудовой стаж до 2000 года;

если есть ошибки или неточности в записях;

если часть документов утеряна;

если вы планируете выход на пенсию в ближайшее время.

В подобных случаях лучше заранее все проверить и внести, чтобы потом не было проволочек и лишней бюрократии. Учитывая условия войны, власти рассматривают продление переходного периода для цифровизации документов.

Украина переходит на электронные трудовые книжки — что известно

Напомним, до 10 июня 2026 года в Украине продолжается переходный период для переноса данных из бумажных трудовых книжек в цифровой формат. В Пенсионном фонде предупреждают: любая ошибка в ФИО, дате рождения или отсутствие печати может стоить будущему пенсионеру части стажа.

Также отсутствие в трудовой книжке записи об обучении до 2004 года — не повод терять часть стажа, но веская причина проверить свои документы уже сейчас. Поскольку цифровые реестры того времени не велись, Пенсионный фонд требует подтверждения периодов очного образования с помощью дипломов или архивных выписок.

