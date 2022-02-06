"Отсиживаться не будем": в Кривом Роге горожане готовятся защищать свои дома от агрессора

"Отсиживаться не будем": в Кривом Роге горожане готовятся защищать свои дома от агрессора

Криворожане взялись за оружие и готовятся противостоять агрессору.

С тех пор, как Россия начала стягивать войска к границам Украины, во многих регионах активизировалась территориальная оборона. В ее ряды начали записываться добровольцы, а для желающих стали проводить учения.

В родном городе президента Украины Кривом Роге тоже не сидят сложа руки. Горожане готовятся сопротивляться агрессору, учатся пользоваться оружием, а в штабе терробороны города начат подбор и подготовку личного состава для бригад территориальной обороны.

В КННИ Донецкого государственного университета внутренних дел, который переехал в Кривой Рог из оккупированного Донецка в 2014 году, криворожан обучают обращению с оружием.

"Акцент на территориальной обороне делается сейчас через события, происходящие на границах с нашим государством — они нуждаются в дополнительном внимании. Мы сотрудничаем с любыми организациями и учреждениями, если они обращаются в наше учебное учреждение. Наша база позволяет готовить ребят к безопасному обращения с оружием, получить необходимые навыки в его использовании и вообще познакомиться с оружием, которое есть в пользовании подразделений национальной полиции", — рассказал инструктор учений, заведующий кафедрой специальных дисциплин и профессиональной подготовки факультета №1 КУНИ ДГУВД майор полиции Алексей Цуркан.

На учениях по терробороне присутствующие знакомятся с образцами оружия, учатся снаряжать магазин, разбирать пистолет и автомат, стрелять по мишеням в интерактивном тире "Рубин" и в стрелковом тире из автоматического оружия.

"Я служил в армии, и это меня подтолкнуло посетить тренинг по терробороне. Как человек, родившийся и выросший у границ Украины с Россией, — это Сумская область, я понимаю, как близко стоит Россия к Украине. Кроме того, что душа болит за Донбасс, у меня тоже болит душа, что они могут мою маленькую Родину за день пройти пешком. Отсиживаться в такой ситуации никому нельзя. Я владею оружием и могу принести практическую пользу своему государству. Я слышу от многих людей: "Мы не будем отсиживаться, мы пойдем защищать, нам терять нечего", – прокомментировал ТСН.ua участник учений, журналист Николай Крамаренко.

Следует отметить, что учения по обращению с оружием в университете проводятся для населения с 2017 года.

Напомним, что на фоне обострения российской агрессии все больше украинцев сейчас начали записываться на разные курсы по домедицинской подготовке и выживанию во время военных действий. Всплеск активности — и в отрядах территориальной обороны. Туда добровольцы записываются во всех областях.

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