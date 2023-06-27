"Отслеживаем врага": Залужный посетил командование ВСУ северного направления

Наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонных возможностей.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел работу на пунктах управления Оперативного командования "Пивнич".

Об этом сообщает пресс-служба главкома в Facebook.

Вместе с Залужным командование ВСУ на северном направлении посетил начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

"В зоне ответственности группировки враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы", — говорится в сообщении.

Кроме того, Залужный заявил, что наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонных возможностей.

"Отслеживаем противника на севере, готовы дать достойный отпор", — заверил главком ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный взорвал соцсети своим видео с фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, зачем роспропаганда распространяет фейки о Залужном и Буданове.

Читайте также: