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"Отслеживаем врага": Залужный посетил командование ВСУ северного направления

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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"Отслеживаем врага": Залужный посетил командование ВСУ северного направления

Главком ВСУ Залужный посетил командование ВСУ северного направления

Наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонных возможностей.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел работу на пунктах управления Оперативного командования "Пивнич".

Об этом сообщает пресс-служба главкома в Facebook.

Вместе с Залужным командование ВСУ на северном направлении посетил начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

"В зоне ответственности группировки враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы", — говорится в сообщении.

Кроме того, Залужный заявил, что наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонных возможностей.

"Отслеживаем противника на севере, готовы дать достойный отпор", — заверил главком ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный взорвал соцсети своим видео с фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, зачем роспропаганда распространяет фейки о Залужном и Буданове.

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Дата публикации
Просмотры
937
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