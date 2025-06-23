Отслеживает ли "Резерв+" геолокацию пользователей: ответ Минобороны

«Резерв+» не отслеживает геолокацию пользователей / © ТСН.ua

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В Министерстве обороны отрицают информацию, что приложение «Резерв+» отслеживает геолокацию пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что цель таких слухов — «посеять недоверие к цифровизации, вызывать сомнения в работе государственных приложений и помешать мобилизации».

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Министерство обороны отмечает:

Резерв+ не отслеживает геолокацию пользователей. Единственный доступ, который имеет приложение — это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. Каждый пользователь может самостоятельно проверить это в настройках.

Ни на одном из опубликованных в сети скриншотах нет доказательств, что речь идет именно о Резерве+. Приведенный фрагмент Java-кода не связан с этим приложением и типичен, он может использоваться в любых других продуктах.

Резерв+ не использует упоминаемые в публикациях модули компании InMobi.

Резерв+ работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно представляет через BankID, а также с отдельными данными из реестра «Оберіг».

«Все процессы прозрачны, а система прошла необходимые проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности», — заверили в министерстве.

В ведомстве призывают украинцев не поддаваться на информационные провокации, проверять факты и доверять только официальным источникам.

Ранее ряд пабликов Telegram, имеющих признаки российской ИПСО, распространили информацию, что «Резерв+» якобы активно отслеживает геолокацию пользователя, имеет доступ к Wi-Fi, GPS и другим данным.

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Ранее мы писали, что в «Резерв+» можно будет уплатить штраф за нарушение военного учета с скидкой 50%