Отслеживали несколько недель: в Польше украинец оскандалился из-за мусора

Отслеживали несколько недель: в Польше украинец оскандалился из-за мусора

Мужчину заставили убрать накиданное, а также он заплатит немалый штраф.

В Польше наказали украинца, проживающего в гмине Клобуцк (Силезское воеводство). Он начал заваливать лесополосу бытовым мусором.

Также читайте В Польше украинец поднял переполох в аэропорту Вроцлава

Об этом сообщается на сайте полиции.

Так, в Клобуцке в лесополосе обнаружили горы мусора. Следователям понадобилось несколько недель, чтобы установить, кто причастен к этому. Загрязнителем окружающей среды оказался 28-летний гражданин Украины.

Мужчину заставили собственноручно убрать территорию, которую он завалил мусором.

Также на него был наложен высокий штраф.

Чтобы у других отпало желание загрязнять природную среду, правоохранители выложили фотографии свалки до и после уборки.

Напомним, что в Польше после разговора с правоохранителями исчез 41-летний работник из Тернопольской области. О судьбе мужчины неизвестно от 26 января.

Читайте также: