Отслеживали несколько недель: в Польше украинец оскандалился из-за мусора

Мужчину заставили убрать накиданное, а также он заплатит немалый штраф.
В Польше наказали украинца, проживающего в гмине Клобуцк (Силезское воеводство). Он начал заваливать лесополосу бытовым мусором.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Так, в Клобуцке в лесополосе обнаружили горы мусора. Следователям понадобилось несколько недель, чтобы установить, кто причастен к этому. Загрязнителем окружающей среды оказался 28-летний гражданин Украины.
Мужчину заставили собственноручно убрать территорию, которую он завалил мусором.
Также на него был наложен высокий штраф.
Чтобы у других отпало желание загрязнять природную среду, правоохранители выложили фотографии свалки до и после уборки.
Напомним, что в Польше после разговора с правоохранителями исчез 41-летний работник из Тернопольской области. О судьбе мужчины неизвестно от 26 января.
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