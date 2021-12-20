Отслеживать будут переводы по каждой карте: украинцев предупредили о проверках по использованию "ковидной" тысячи

Отслеживать будут переводы по каждой карте: украинцев предупредили о проверках по использованию "ковидной" тысячи

В случае обнаружения мошенничеств, связанных с деньгами, организаторов ждет наказание.

Использование тысячи гривен, которые полностью вакцинированы от коронавируса, украинцы могут получить в рамках программы "еПоддержка", будет проверять Министерство цифровой трансформации и Департамент киберполиции. Речь идет об отслеживании транзакций с деньгами, чтобы не допустить мошеннических действий с ними.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в ходе брифинга 20 декабря.

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На данный момент, как он уточнил, мошенничеств с "ковидной" тысячей не зафиксировано, но в случае обнаружения нарушителей ожидает наказание.

"Пока у нас нет пока никаких мошеннических действий с этой программой. Но хочу подчеркнуть, что работает очень большая и серьезная команда в рамках Министерства цифровой трансформации и киберполиции, которая будет в онлайн-режиме отслеживать все транзакции по этой программе, по каждой карте. Если будут какие-то. подозрительные транзакции, подобные мошенничеству, сразу будут предприняты оперативные действия для их прекращения и наказания тех, кто пытается организовать любое мошенничество с этими средствами", — подчеркнул Шурма.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, ранее в Минкульте рассказали, как вакцинированные украинцы тратят "ковидную" тысячу от Зеленского.

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