Отсоединил станцию от энергосистемы Украины: СБУ сообщила о подозрении оккупационному руководителю Запорожской АЭС

Расследованием руководит Офис генерального прокурора Украины.
Служба безопасности Украины имеет доказательства очередного российского чиновника, причастного к распространению оккупационного режима во временно захваченной части Украины. О подозрении сообщается так называемому "директору" Запорожской АЭС Олегу Романенко.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
До этого должности гражданин РФ работал главным инженером Балаковской атомной электростанции в Саратовской области России.
"После захвата украинского энергообъекта Романенко стал "директором" созданной захватчиками "эксплуатирующей организации Запорожской АЭС", входящей в структуру "Росатома", — отмечают в СБУ.
Установлено, что в период с 11 марта по ноябрь 2022 года Романенко обеспечил выполнение указания москвы об отключении атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины.
В дальнейшем он организовывал работу атомного объекта в интересах РФ. Для этого он подстрекал работников АЭС поддержать оккупантов и сотрудничать с ними. В случае несогласия угрожал "увольнением" и преследованиями со стороны карательных органов страны-агрессоры.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Романенко подозрение по таким статьям Уголовного кодекса Украины", — добавляют в СБУ.
Там также предоставили статьи закона, согласно которому так называемому главе Запорожской АЭС грозит пожизненное лишение свободы. Это ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), а также ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).
Напомним, что армия РФ создает опасность для Запорожской атомной электростанции во временно захваченном Энергодаре. В МАГАТЭ сообщают об обстрелах вблизи Запорожской АЭС.
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