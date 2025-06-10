Отсрочка аспирантам-контрактникам: суд признал противоправным приказ МОН — детали

Об отсрочке аспирантам-контрактникам 2024 года / © ТСН.ua

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Суд признал противоправным приказ МОН, исключивший отсрочку аспирантам-контрактникам 2024 года.

Об этом свидетельствует решение о недействительности приказа МОН, принятое КОАС 21 мая 2025 г. по делу № 320/37685/24.

Поэтому, согласно документу, приказ Минобразования №910, по которому поступление на обучение в аспирантуре по контракту 2024 года было возможно только на заочной и вечерней формах.

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«Также им установлено временно на период действия правового режима военного положения в Украине приостановить прием заявлений, проведение конкурсного отбора, заключение договоров об обучении между заведением высшего образования и поступающим и зачисление на обучение для получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования и в ассистентуру-состояния на стажировку юридических лиц», — говорится в решении.

Что известно о деле

В Министерство образования и науки обратилась гражданка Украины с иском, где просила признать противоправным, незаконным и недействительным приказ МОН от 24 июня 2024 № 910.

По ее словам, согласно нормам международного и украинского права, имеет право получать образование, в частности, на третьем образовательно-научном уровне высшего образования для получения степени «Доктора философии», на платной основе по дневной форме обучения в любом учебном заведении, независимо от формы собственности. Следовательно, госорганы Украины не могут ограничивать ей доступ к такому образованию (в том числе путем ограничения форм и условий получения образования, лицензирования учебных заведений, а также путем установления определенных запретов, условий, конкурсов, оцениваний, экзаменов и других испытаний).

Напомним, МОН изменяет правила поступления в аспирантуру 2025 года и вводит дополнительный тест по методологии.

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