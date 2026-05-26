Отсрочка без похода в ТЦК: для части украинцев упростили важную процедуру

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+ без личного обращения в ТЦК. Теперь такая возможность доступна, в частности, научным работникам учреждений высшего образования и научных учреждений.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кто может получить отсрочку онлайн

В Минобороны пояснили, что для оформления отсрочки через Резерв+ данные человека должны быть актуальны в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Реклама

В частности, у ЕГЭБО должна быть информация о:

основное место работы;

занятость не менее чем на 0,75 ставки;

право на отсрочку по должности в сфере высшего образования;

работу в должности, которая входит в перечень научных.

Также учреждение, где работает заявитель, должно быть подтверждено в ЕГЭБО как занимающееся научной деятельностью и прошедшее государственную аттестацию.

Кроме того, оформить отсрочку онлайн могут работники Президиума НАН Украины, национальных отраслевых академий наук и их аппаратов.

Для кого услуга уже была доступна

Как и прежде, отсрочка через Резерв+ доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального высшего и профессионального образования.

Реклама

Также услугой могут воспользоваться ученые, вовлеченные в образовательный процесс.

Как оформить отсрочку в Резерв+

Услуга работает автоматически. Для подачи запроса требуется:

авторизироваться в приложении Резерв+; выбрать категорию «Работники высшего и профобразования, ученые»; подать запрос и дождаться результата проверки.

Система самостоятельно сверит информацию с государственными реестрами. Если данные в ЕГЭБО актуальны и отвечают требованиям, отсрочку оформят автоматически.

Что делать в случае отказа

Если система выдала отказ или не смогла оформить отсрочку, в Минобороны советуют не торопиться в ТЦК.

Реклама

Для начала нужно обратиться к работодателю — кадровой службе или администрации заведения. Чаще причина отказа может быть в том, что данные в ЕГЭБО устарели или внесены некорректно.

После обновления информации можно повторно запросить приложение.

Мобилизация в Украине — последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине планируется ужесточить правила бронирования военнообязанных. По словам народной депутатки Нины Южаниной, правительство хочет пересмотреть статус критически важных предприятий и убрать возможные лазейки в системе бронирования.

Речь идет, в частности, о повышении требований к средней зарплате на предприятии и повторном подтверждении критичности компаний. Окончательное решение о статусе предприятия будет приниматься профильным органом.

Реклама

Также Министр экономики Алексей Соболев сообщал, что обновленные правила бронирования могут заработать ориентировочно в середине июня. После этого бизнесу придется согласовать количество забронированных работников в соответствии с новыми квотами.

Новости партнеров