- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 776
- Время на прочтение
- 2 мин
Отсрочка без похода в ТЦК: для части украинцев упростили важную процедуру
В Украине часть военнообязанных сможет оформить отсрочку от мобилизации без визита в ТЦК. В Резерв+ расширили список категорий, для которых услуга доступна онлайн.
В Украине расширили перечень военнообязанных, которые могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+ без личного обращения в ТЦК. Теперь такая возможность доступна, в частности, научным работникам учреждений высшего образования и научных учреждений.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Кто может получить отсрочку онлайн
В Минобороны пояснили, что для оформления отсрочки через Резерв+ данные человека должны быть актуальны в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
В частности, у ЕГЭБО должна быть информация о:
основное место работы;
занятость не менее чем на 0,75 ставки;
право на отсрочку по должности в сфере высшего образования;
работу в должности, которая входит в перечень научных.
Также учреждение, где работает заявитель, должно быть подтверждено в ЕГЭБО как занимающееся научной деятельностью и прошедшее государственную аттестацию.
Кроме того, оформить отсрочку онлайн могут работники Президиума НАН Украины, национальных отраслевых академий наук и их аппаратов.
Для кого услуга уже была доступна
Как и прежде, отсрочка через Резерв+ доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального высшего и профессионального образования.
Также услугой могут воспользоваться ученые, вовлеченные в образовательный процесс.
Как оформить отсрочку в Резерв+
Услуга работает автоматически. Для подачи запроса требуется:
авторизироваться в приложении Резерв+;
выбрать категорию «Работники высшего и профобразования, ученые»;
подать запрос и дождаться результата проверки.
Система самостоятельно сверит информацию с государственными реестрами. Если данные в ЕГЭБО актуальны и отвечают требованиям, отсрочку оформят автоматически.
Что делать в случае отказа
Если система выдала отказ или не смогла оформить отсрочку, в Минобороны советуют не торопиться в ТЦК.
Для начала нужно обратиться к работодателю — кадровой службе или администрации заведения. Чаще причина отказа может быть в том, что данные в ЕГЭБО устарели или внесены некорректно.
После обновления информации можно повторно запросить приложение.
Мобилизация в Украине — последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине планируется ужесточить правила бронирования военнообязанных. По словам народной депутатки Нины Южаниной, правительство хочет пересмотреть статус критически важных предприятий и убрать возможные лазейки в системе бронирования.
Речь идет, в частности, о повышении требований к средней зарплате на предприятии и повторном подтверждении критичности компаний. Окончательное решение о статусе предприятия будет приниматься профильным органом.
Также Министр экономики Алексей Соболев сообщал, что обновленные правила бронирования могут заработать ориентировочно в середине июня. После этого бизнесу придется согласовать количество забронированных работников в соответствии с новыми квотами.