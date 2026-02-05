Отсрочка через "Резерв+": можно ли её получить при наличии штрафа от ТЦК

"Резерв +" / © armyinform.com.ua

Реклама

Наличие штрафа за нарушение правил военного учета не препятствует получению отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+».

Об этом сообщил адвокат Ярослав Турчин на портале «Юристи.UA», комментируя права студентов украинских вузов.

По словам юриста, запись о нарушении правил учета или пребывания в розыске не влияет на техническую возможность подать электронную заявку.

Реклама

«Наличие в „Резерв+“ записи о нарушении правил военного учета не мешает подаче электронной заявки на отсрочку», — подчеркнул Турчин.

Процедура оформления отсрочки в смартфоне автоматизирована и состоит из нескольких шагов:

Авторизация в приложении «Резерв+». Отправка запроса через функцию «Оформить отсрочку». Автоматическая проверка данных через запрос на Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). Получение подтверждения или отказ в цифровом формате.

По словам юриста, право на отсрочку имеют студенты, получающие образование по дневной или дуальной формам обучения, при условии, что уровень образования, который они получают, выше предыдущего. Процесс проверки статуса студента проходит автоматически без необходимости посещения территориального центра комплектования (ТЦК).

Напомним, ТЦК не имеет права штрафовать дважды за одно и то же нарушение. Но если вы нарушаете правила снова — например, игнорируете следующую повестку — за это выпишут новый штраф.

Реклама

В Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию с 3 февраля по 4 мая. Это означает, что в феврале продлится призыв военнообязанных граждан в ряды ВСУ для защиты от российской агрессии.