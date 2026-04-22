Отсрочка для многодетных отцов: адвокат объяснила, при каких условиях могут мобилизовать

Мужчины, имеющие на иждивении троих и более детей, имеют законное право на отсрочку от мобилизации. Однако наличие биологического родства не всегда является достаточным основанием для ее получения. Обязательным условием является подтверждение факта содержания детей и отсутствие долгов по алиментам.

Об этом в комментарии «Суспільному» сообщила адвокат Руслана Слободянюк.

Кто имеет право на отсрочку и как оформить

Согласно пункту 3 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», многодетные отцы имеют право на освобождение от призыва.

По словам юриста, оформить такое право можно через приложение «Резерв+» или обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

«Многодетный отец имеет право оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" или обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Для этого необходимо подать заявление и пакет документов, подтверждающих это право», — пояснила Руслана Слободянюк.

Перечень документов, необходимых для оформления отсрочки:

Паспорт гражданина Украины;

Военно-учетный документ ;

Свидетельства о рождении детей , где мужчина указан отцом;

Свидетельство о браке или решение суда о его расторжении.

При каких условиях могут призвать многодетного отца?

Адвокат подчеркнула, что одного факта наличия детей может быть недостаточно, если отсутствует подтверждение их фактического содержания или совместного проживания.

В частности, право на отсрочку теряется, если биологический отец имеет задолженность по уплате алиментов, превышающую три месяца. Также отсрочка автоматически прекращает действие, когда одному из детей исполняется 18 лет.

Имеют ли право на отсрочку отчимы

Претендовать на отсрочку может не только биологический отец, но и отчим. Если он официально усыновил детей, он автоматически становится их отцом и не должен дополнительно доказывать факт содержания.

«Если он усыновил детей, то становится их отцом и доказывать содержание тогда не нужно. Если же такого не произошло, то следует доказать отсутствие содержания со стороны биологического отца. Но на это также влияет, нет ли у отчима задолженностей по алиментам, например, в отношении детей от предыдущего брака», — отметила адвокат.

Напомним, в Украине военное положение и мобилизация продлены до 4 мая 2026 года. ТСН.ua разъяснил майские изменения: кто получит повестку первым и как по-новому оформлять отсрочку после 4 мая.

Ранее мы писали, что учителя, выполняющие педагогические или научно-педагогические функции в учебных заведениях, имеют законное право на отсрочку от мобилизации сроком на год, в том числе и на период летних каникул.

