Отсрочка для опеки или ухода: автоматическое продление стало проще

Отсрочка от призыва по мобилизации во время мобилизации / © ТСН.ua

Кабинет министров принял решение, которое упрощает автоматическое продление отсрочек от призыва по мобилизации для военнообязанных, осуществляющих опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица.

Об этом сообщили в Минобороны.

Своим решением правительство уточнило перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы обеспечить работу механизма автоматического продления отсрочек.

В частности, предусмотрена возможность предоставления регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, за которым осуществляется опека, попечительство, постоянный уход или содержание.

«Наличие указанных сведений обеспечит действенное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами (базами данных) при автоматическом продлении отсрочки», — отметили в Минобороны.

В ведомстве заверили, что введенные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для этой категории граждан.

Напомним, в приложении для военнообязанных «Резерв+» появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.