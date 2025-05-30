Отсрочка для педагогов и ученых: правительство внесло изменения

Военный билет / © ТСН.ua

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Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения мобилизации в части усовершенствования процедуры предоставления отсрочки педагогическим (научно-педагогическим) работникам учебных заведений.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, внесенными изменениями правительство уточнило, что отсрочка от мобилизации научным и научно-педагогическим сотрудникам, работающим в учебных заведениях или научных учреждениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, предоставляется сроком на один год.

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Отсрочка не может предоставляться на более чем установленный указом президента срок проведения мобилизации, а также в случае наступления обстоятельств, при которых человек теряет законные основания на отсрочку.

Если срок мобилизации будет продлен, то для продления отсрочки педагоги и ученые должны не ранее чем за неделю до завершения предыдущего срока мобилизации подать в районные (городские) ТЦК и СП справку о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда.

К слову, в апреле министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что МОН инициирует расширение права на отсрочку от мобилизации для педагогических работников учреждений внешкольного образования государственной и коммунальной форм собственности.