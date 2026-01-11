Отсрочка для родственников пропавших без вести: как получить

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Процедура оформления отсрочки от мобилизации для родственников пропавших без вести во время войны с Россией значительно упрощена. Теперь ее можно получить или продлить через ЦПАУ или портал «Дія».

Об этом сообщила координатор групп семей пленных и пропавших без вести Медийной инициативы за права человека Елена Белячкова в интервью «Главкому».

Она подчеркнула, что закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусматривает право на отсрочку тем военнообязанным, чьи близкие родственники — муж или жена, сын, дочь, отец, мать, родной брат или сестра — пропали без вести во время отпора вооруженной агрессии России.

Ключевым основанием для получения отсрочки является выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Ранее из-за некорректно прописанного в постановлении Кабмина перечня документов от родственников требовали судебное решение о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Теперь эта коллизия устранена: перечень документов в постановлении приведен в соответствие с законом, и извлечения из Реестра достаточно для оформления отсрочки.

В то же время Белячкова отметила, что отсрочка не предоставляется автоматически — ее необходимо оформить в установленном порядке.

Напомним, в Верховной Раде готовят изменения в правила мобилизации, которые предусматривают отмену отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, решивших получить высшее, предвысшее или профессиональное образование.