Отсрочка для родственников пропавших без вести: как получить
Ключевым основанием для получения отсрочки является выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Процедура оформления отсрочки от мобилизации для родственников пропавших без вести во время войны с Россией значительно упрощена. Теперь ее можно получить или продлить через ЦПАУ или портал «Дія».
Об этом сообщила координатор групп семей пленных и пропавших без вести Медийной инициативы за права человека Елена Белячкова в интервью «Главкому».
Она подчеркнула, что закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусматривает право на отсрочку тем военнообязанным, чьи близкие родственники — муж или жена, сын, дочь, отец, мать, родной брат или сестра — пропали без вести во время отпора вооруженной агрессии России.
Ключевым основанием для получения отсрочки является выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Ранее из-за некорректно прописанного в постановлении Кабмина перечня документов от родственников требовали судебное решение о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
Теперь эта коллизия устранена: перечень документов в постановлении приведен в соответствие с законом, и извлечения из Реестра достаточно для оформления отсрочки.
В то же время Белячкова отметила, что отсрочка не предоставляется автоматически — ее необходимо оформить в установленном порядке.
Напомним, в Верховной Раде готовят изменения в правила мобилизации, которые предусматривают отмену отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, решивших получить высшее, предвысшее или профессиональное образование.