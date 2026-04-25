Отсрочка для студентов и работников образования: кто может получить

Мобилизация / © ТСН.ua

В Украине действуют правила отсрочки от мобилизации для студентов и педагогов

На Facebook-странице Киевского областного ТЦК и СП рассказали, кто из работников образования и студентов может получить отсрочку.

При мобилизации некоторые категории граждан, связанных с образованием, имеют право на отсрочку от призыва.

К ним относятся:

студенты профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают следующий уровень образования

докторанты и интерны

научные и научно-педагогические работники учебных заведений и научных учреждений, имеющих научную степень

педагогические работники школ, колледжей и профессионально-технических заведений, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки

«Важно обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку до того, как человека направят на сборный пункт или отнесут в списки воинской части», — говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Верховной Раде предлагают строгие наказания для работников ВЛК и ТЦК. В парламенте зарегистрирован законопроект №12543. Согласно тексту документа, за умышленное нарушение установленного порядка прохождения ВЛК членам комиссий может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

В то же время в Минобороны подчеркивают, что реформа мобилизации с 1 апреля 2026-го не планируется. Она стартует, но ведомство продолжает работать над дорожной картой изменений, которая требует тщательной обработки на всех уровнях.