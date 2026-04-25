Отсрочка для студентов и работников образования: кто может получить
Студенты, интерны, докторанты имеют право на отсрочку от мобилизации.
В Украине действуют правила отсрочки от мобилизации для студентов и педагогов
На Facebook-странице Киевского областного ТЦК и СП рассказали, кто из работников образования и студентов может получить отсрочку.
При мобилизации некоторые категории граждан, связанных с образованием, имеют право на отсрочку от призыва.
К ним относятся:
студенты профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают следующий уровень образования
докторанты и интерны
научные и научно-педагогические работники учебных заведений и научных учреждений, имеющих научную степень
педагогические работники школ, колледжей и профессионально-технических заведений, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки
«Важно обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку до того, как человека направят на сборный пункт или отнесут в списки воинской части», — говорится в сообщении.
В Верховной Раде предлагают строгие наказания для работников ВЛК и ТЦК. В парламенте зарегистрирован законопроект №12543. Согласно тексту документа, за умышленное нарушение установленного порядка прохождения ВЛК членам комиссий может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
В то же время в Минобороны подчеркивают, что реформа мобилизации с 1 апреля 2026-го не планируется. Она стартует, но ведомство продолжает работать над дорожной картой изменений, которая требует тщательной обработки на всех уровнях.