Отсрочка для студентов: кого могут мобилизовать даже во время учебы

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В период действия военного положения в Украине студенты могут получить отсрочку от мобилизации, однако само наличие студенческого билета не гарантирует освобождение от призыва.

Право на отсрочку определяется положениями Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и зависит от формы обучения, уровня образования и других установленных законом условий.

Согласно закону, право на отсрочку имеют студенты учреждений профессионального, предвузовского и высшего образования, впервые получающие соответствующий уровень образования, а также аспиранты, докторанты и врачи-интерны.

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При этом отсрочка предоставляется только тем, кто обучается по дневной или дуальной форме и последовательно получает образование более высокого уровня: например, после завершения бакалавриата поступает в магистратуру, а после магистратуры — в аспирантуру.

Кроме того, факт обучения должен быть подтвержден в Единой государственной электронной базе данных по вопросам образования.

Лица, не соответствующие этим требованиям, могут быть мобилизованы даже во время учебы.

В частности, это касается студентов заочной, вечерней или дистанционной формы обучения, тех, кто получает второе образование того же или более низкого уровня, а также тех, кто не может подтвердить последовательное повышение уровня образования.

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Закон также предусматривает случаи, когда отсрочка автоматически теряет силу. Это происходит в следующих случаях:

переход на заочную форму обучения;

завершение или прекращение обучения;

отчисление;

неподтверждение продолжения обучения;

предоставление недостоверных сведений.

После утраты права на отсрочку военнообязанный может быть мобилизован в установленном законом порядке.

Мобилизация в Украине в 2026 году — последние новости

Напомним, что во вторник, 14 июля, Верховная Рада уже в двадцатый раз продлила мобилизацию и военное положение в Украине еще на 90 дней — с 2 августа по 31 октября 2026 года.

Тем временем Министерство обороны Украины приступило к очередному автоматическому продлению отсрочек от мобилизации. В большинстве случаев военнообязанным не нужно повторно подавать заявления или обращаться в государственные учреждения.

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