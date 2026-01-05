Отсрочка для учителей 2026 года: адвокат объяснил, кто и как должен инициировать продление

Учитель математики / © Freepik

Продолжение отсрочки для учителей должно инициировать руководитель соответствующего учебного заведения. Именно после этого подтверждение учителю может автоматически продлить отсрочку на соответствующий срок.

Об этом на портале Юристы.UA написал адвокат Юрий Айвазян.

Кто инициирует продление отсрочки

К юристам обратился мужчина, который поинтересовался, является ли автоматизирован процесс предоставления отсрочки для учителей.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с этой категорией, отметил, что начинается процесс с того, что руководитель учебного заведения через соответствующую интегрированную систему ПАК АИКОМ самостоятельно подтверждает наличие условий для отсрочки педагога в соответствии со ст. 23 Закона Украины от 21.10.1993 №3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«Нажатие отметки означает, что директор общеобразовательного учреждения среднего образования подтверждает соответствие педагогического работника требованиям законодательства», — подчеркнул юрист.

Основные критерии для педагога

Айвазян напомнил, каковы эти критерии соответствия.

Таких критериев существует три:

работник является педагогическим работником заведения общего среднего образования;

он трудоустроен в заведении по основному месту работы;

а также имеет педагогическую нагрузку не менее 0,75 ставки.

«После этого подтверждение педагог автоматически автоматически включается в соответствующий реестр Минобороны для возобновления отсрочки», — резюмировал адвокат.

