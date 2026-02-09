Отсрочка для защитников 18-24: Вениславский рассказал детали

Мобилизация / © ТСН.ua

В ближайшее время Верховная Рада может принять законопроект об отсрочке для определенной категории защитников. Так, он гарантирует молодым военнослужащим после года службы 12 месяцев отдыха без повторной мобилизации.

Об этом рассказал нардеп от «Слуги народа» Федор Вениславский в эфире «Ранок.LIVE».

После 11 февраля, по его мнению, не должно быть проблем с принятием законопроекта. По его словам, документ давно подготовлен, но ранее не был принят из-за политических аспектов и искажения фактов.

«Я думаю, что на этом пленарном заседании мы его примем. И отслужившие по контракту молодые люди будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы ни в какие секторы обороны», — сказал Вениславский.

Ранее проблему отсрочек для военных в возрасте 18–24 лет, заключивших контракты, очертил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. На данный момент ситуация такая, что их могут повторно призвать в армию сразу после демобилизации.

«На данный момент военные по контракту "18-24" остаются без обещанного права на годовую отсрочку», — отметил он.