Отсрочка и новые зарплаты: в Минобороны показали контракты для военных в тылу

Базовый контракт ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Министерство обороны Украины ввело новый базовый контракт для военнослужащих. Там обещают, что условия для всех военных станут справедливыми.

Об этом сообщили в Минобороны.

Новые базовые контракты для военных: зарплаты и сроки службы

Нововведение касается делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов, работа которых не подпадает под действие пехотно-штурмовых или боевых контрактов. По информации ведомства, этот шаг является частью стратегии ускорения перехода Вооруженных Сил Украины на полностью контрактную основу.

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Воспользоваться новым предложением и подписать базовый контракт сроком на 24 месяца могут две категории граждан:

военнообязанные;

действующие военнослужащие.

Одним из ключевых преимуществ новых контрактов есть четко определенная система отсрочки после их завершения. В конце срока службы военнослужащему гарантируется базовая отсрочка на 6 месяцев.

Кроме того, предусмотрены дополнительные отсрочки за заслуги и выполнение заданий:

+1 день — за каждый день непосредственного выполнения боевых заданий;

+1 месяц — за каждый год военной службы, пройденной до 2022 года.

Итоговая продолжительность отсрочки будет рассчитываться индивидуально.

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Общий размер ежемесячных выплат для тыловых специалистов стартует от 30 000 гривен. Сумма будет состоять из базовой ставки 20 тысяч гривен и дополнительного вознаграждения за выполнение заданий в тылу — еще 10 тысяч гривен.

Максимум зарплаты зависит от звания, должности, выслуги лет и выполненных специальных заданий. Военные, которые будут заключать контракт, имеют право на дополнительные выплаты. При первом заключении контракта будут выплачиваться единовременные пособия — 27–33 тысячи гривен (в зависимости от звания).

Также военные могут претендовать на ежегодную помощь на оздоровление от 20 000 гривен.

В Министерстве обороны отмечают, что во время военного положения военнослужащие с базовым контрактом также могут быть привлечены к выполнению боевых миссий. В таких случаях система оплаты труда меняется:

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При выполнении заданий в штабах, пунктах управления или при непосредственном участии в боевых действиях выплаты начисляются по стандартам боевого контракта. В случае привлечения к задачам на первой линии фронта денежное довольствие рассчитывается аналогично пехотно-штурмовому контракту.

На базовых контрактах военные могут работать, например, на следующих должностях:

мастер по ремонту БпЛА;

автомеханик;

аккумуляторщик;

офицер пункта управления;

начальник службы;

делопроизводитель;

бухгалтер;

водитель;

повар и т.д.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, в Украине продолжается мобилизация, и одним из ближайших нововведений может стать уменьшение количества мужчин, находящихся в розыске ТЦК. По информации народных депутатов, Минобороны разрабатывает алгоритмы для усиленного внимания к этой категории граждан, используя массив данных из всех государственных реестров.

Конкретные механизмы являются закрытой информацией, но в Верховной Раде ранее предполагали, что розыск нарушителей мобилизации могут проводить по аналогии с неплательщиками алиментов, к которым применяют ограничения прав на управление транспортом, владение оружием, а также блокирование банковских счетов и внесение в реестр должников.

В парламенте на стадии ознакомления находится законопроект №15076, который предлагает урегулировать правила задержания и проверки документов военнообязанных. Документ предусматривает запрет представителям ТЦК и полицейским неправомерно задерживать граждан, безосновательно применять физическую силу или спецсредства при вручении повесток.

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Во время действия военного положения в Украине военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения пригодности к службе, а ее заключение действует в течение одного года. Согласно постановлению Кабмина №560 и позиции Министерства обороны, граждане с действующей отсрочкой или бронированием не обязаны проходить ВВК.

Исключения являются лишь случаи, когда лицо добровольно поступает на службу по контракту, самостоятельно желает пройти осмотр или раньше имело статус «ограниченно пригодного» и требует повторного медицинского осмотра.

Если лицо с отсрочкой или броней вопреки правилам направляется на медосмотр, юристы советуют не игнорировать вызов полностью во избежание риска объявления в розыск или аннулирования бронирования, а подавать жалобу руководству ТЦК областного уровня.

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