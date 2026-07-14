Отсрочка исчезла в "Резерв+": могли ли ее забрать и что делать

Отсрочка исчезла в «Резерв+» / © Минобороны Украины

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В Украине участились случаи, когда у военнообязанных исчезает отсрочка от мобилизации в приложении «Резерв+». Рассказываем подробнее, отменяет ли отсрочку смена ТЦК и что еще нужно знать военнообязанным.

Об этом для «УНІАН» рассказала адвокат адвокатского объединения Eternix Анастасия Капустинская.

Почему исчезает отсрочка из «Резерв+»

Изменение места проживания или перевода в другой ТЦК и СП не является законным основанием для аннулирования освобождения от призыва. Адвокат отмечает, что исчерпывающий перечень оснований для отмены отсрочки определен постановлением Кабинета министров Украины № 560 и перевод на учет в другой ТЦК среди них отсутствует.

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Право на отсрочку или бронирование теряется только в случае истечения срока его действия или изменения, аннулирования соответствующих законных обстоятельств.

«Хочу напомнить, что военнообязанные обязаны встать на учет в семидневный срок в новом ТЦК. То есть, если вы решили переехать, снялись с учета в одном территориальном центре, то нужно придерживаться требований закона и в течение семи дней стать на учет в новом. Это нужно сделать во избежание штрафа», — напоминает адвокат.

Невыполнение этого требования влечет административную ответственность по статье 210 КУпАП с наложением штрафа от 17 000 до 25 500 гривен. Это правило также распространяется на военнообязанных женщин-медиков.

Если статус отсрочки в «Резерв+» исчез после смены ТЦК, речь идет о технической ошибке системы. Чтобы ее устранить, нужно после взятия на учет в новом ТЦК либо восстановить отсрочку через приложение «Резерв+», на что понадобится до 48 часов, либо восстановить свою отсрочку лично в ЦПАУ.

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Если восстанавливать утраченную отсрочку в ЦПАУ, нужно собрать полный пакет документов и указать пункт и часть статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Ошибка в формулировке нормы закона в заявлении может стать основанием для отказа.

При подаче заявления через ЦПАУ решение принимает специальная комиссия при ТЦК. Стандартный срок рассмотрения составляет 7 календарных дней со дня получения документов. В случае необходимости отправки запросов в другие органы этот срок может быть продлен до 15 дней.

В соответствии с действующим законодательством Украины, военнообязанный не подлежит мобилизации в течение всего периода рассмотрения его заявления.

Для подтверждения этого статуса нужно иметь экранное сообщение в приложении «Резерв+» или выписку о принятии заявления, выданную работником ЦПАУ. Этот документ гарантирует защиту от неправомерного призыва во время проверки военно-учетных данных.

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Мобилизация в Украине: последние новости

Напомним, в Сети распространились слухи, что работники ТЦК могут мобилизовать мужчин с отсрочкой, сняв ее через систему «Оберіг» — в частности, упоминались случаи задержания студентов на Закарпатье.

Известный украинский адвокат Роман Симутин категорически опроверг эту информацию, назвав ее манипуляцией и распространением непроверенных данных, поскольку у ТЦК просто отсутствует техническая возможность совершать подобные действия.

В то же время, в комментариях пользователи не согласились с адвокатом, отметив, что лично сталкивались с подобными случаями. Закарпатский областной ТЦК и СП на эту информацию пока не отреагировал.

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