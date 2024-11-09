Отсрочка истекает 9 ноября: в Минобороны рассказали, как обновить ее в "Резерв+"

Для большинства граждан Украины срок отсрочки от мобилизации истекает 9 ноября, так что с 10 ноября можно воспользоваться услугой онлайн-отсрочки в "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

"Все сделано таким образом, чтобы дать пользователю воспользоваться услугой и не идти в ТЦК и не стоять в понедельник в очереди, при этом не делать ошибок в реестре и не давать двойного статуса отсрочки, а дождаться когда действующая отсрочка перестанет иметь свою юридическую силу", – рассказала она.

Стоит отметить, что новой услугой по онлайн-отсрочке от мобилизации в приложении "Резерв+" могут воспользоваться только военнообязанные, призывников нововведения не касается.

Если призывник попытается оформить отсрочку, получит отказ. Ведь у такого лица нет оснований для отсрочки, поскольку человек находится в категории призывников. Люди с этим статусом не подлежат мобилизации во время военного положения.

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Оформление онлайн-отсрочки в "Резерв+" для студентов и людей с инвалидностью – это только начало. Уже активно тестируется отсрочка для родителей.

"Это только начало, мы уже активно тестируем отсрочки для многодетных родителей. Она уже реализована, мы хотим ее оттестовать на ограниченном круге наших многодетных родителей и дальше как можно быстрее выйдем в доступную версию для всех наших пользователей", — отметила Черногоренко.

Напомним, граждане могут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца, а сделать это онлайн.

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