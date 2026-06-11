Отсрочка из-за инвалидности ребенка: без каких-либо документов ТЦК откажет

Хотя мобилизация в Украине касается всех военнообязанных мужчин, некоторые категории могут оформить отсрочку / © ТСН

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Если ребенок военнообязанного гражданина имеет инвалидность, то он может получить отсрочку от мобилизации. Для этого ему нужно предоставить два ключевых документа. Это свидетельство о рождении и медицинское заключение об инвалидности ребенка.

Об этом написали на портале «Юристи.UA».

Отсрочка является законным способом избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины в особый период. Право на отсрочки имеют все военнообязанные граждане, призывники не могут получить отсрочку.

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Для того чтобы получить отсрочку, нужно иметь законные основания для этого. Кроме этого, эти основания должны быть зафиксированы в территориальном центре комплектования.

Одним из оснований является уход за несовершеннолетними детьми. В частности, за детьми с инвалидностью.

Какие документы нужны

Документ об инвалидности ребенка (медицинское заключение ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме № 080/о), или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выдана врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения).

Что делать в случае отказа

В МОУ говорят, что чаще всего система отказывает в оформлении отсрочки, если в государственных реестрах данные о ребенке и его инвалидности отсутствуют или не полны.

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Обновить информацию можно онлайн, предварительно зарегистрировав ребенка в системе.

Также данные можно актуализировать в учреждениях. В сообщении с отказом должны указать, куда следует обратиться с этим вопросом. Это может быть:

центр предоставления административных услуг (ЦНАП)

орган социальной защиты населения (ОСЗН)

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

«Если вам предложили обратиться в ОСЗН/ЦНАП, имейте в виду, что быстрее всего это сделать в ОСЗН — их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦНАП процедура может продолжаться немного дольше, поскольку документы для обработки передают в ОСЗН», — советуют в Минобороны.

При обращении в ЦНАП или ОСЗН необходимо иметь пакет документов:

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свидетельство о рождении или ID-карте ребенка

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) ребенка при наличии

пенсионное удостоверение при наличии

медицинское заключение об инвалидности по форме №080/о, если ребенок несовершеннолетний

справка к акту обзора по системе оценки ежедневного функционирования (ранее МСЭК)

если ребенок совершеннолетний

РНОКПП родителя

выписка о зарегистрированном месте жительства

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине готовятся серьезные изменения в процесс мобилизации, о чем сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко. По его словам, она перестанет быть похожей на происходящее сейчас, в частности планируется привлекать больше иностранцев. Источники в Верховной Раде предполагают, что речь идет об углубленной цифровизации и более активном использовании электронных реестров и кодинга для учета военнообязанных.

Новые наработки Минобороны планирует презентовать в парламенте в ближайшее время, однако изменения вряд ли коснутся оповещения в общественных местах.

Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных и определение критически важных предприятий на период мобилизации и военного положения. Действующие решения будут действовать до 1 сентября 2026 года.

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