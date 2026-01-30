Отсрочка не освобождает от повестки из ТЦК: объяснение адвоката

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Наличие действующей отсрочки от призыва по мобилизации не освобождает от обязанности своевременно являться по повестке в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Об этом заявил адвокат Роман Кичко в интервью «Украинскому радио».

«Мобилизовать [военнообязанного с отсрочкой] не могут, но если поступает повестка, то вы должны явиться [в ТЦК]», — отметил он.

Адвокат пояснил, что приложение «Резерв+» часть информации получает автоматически из государственных реестров, а технические ошибки иногда приводят к объявлению граждан в розыск.

Кроме того, по его словам, даже внесение всех необходимых учетных данных в приложение «Резерв+» не исключает появления дополнительных вопросов со стороны ТЦК, на которые гражданину нужно отвечать.

Роман Кичко отметил, что у военнообязанных могут оставаться неуточненные данные, в частности те, которые не обновлялись годами. Такие случаи могут считаться затяжным правонарушением, если информация остается необновленной до сих пор.

«Поэтому, если даже приходит повестка, когда есть отсрочка — появиться нужно», — подчеркнул адвокат.

Он предупредил, что игнорирование повестки может привести к объявлению человека в розыск и наложению штрафа.

Напомним, военнообязанным грозят штрафы от 17 тыс. грн за нарушение правил воинского учета. Длительная задолженность открывает путь к исполнительной службе и аресту активов. Юрист объяснила, при каких условиях возможна конфискация имущества и как действовать, чтобы защитить свои права.