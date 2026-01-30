- Дата публикации
Отсрочка не освобождает от повестки из ТЦК: объяснение адвоката
Игнорирование повестки может привести к объявлению человека в розыск и наложению штрафа.
Наличие действующей отсрочки от призыва по мобилизации не освобождает от обязанности своевременно являться по повестке в территориальные центры комплектования (ТЦК).
Об этом заявил адвокат Роман Кичко в интервью «Украинскому радио».
«Мобилизовать [военнообязанного с отсрочкой] не могут, но если поступает повестка, то вы должны явиться [в ТЦК]», — отметил он.
Адвокат пояснил, что приложение «Резерв+» часть информации получает автоматически из государственных реестров, а технические ошибки иногда приводят к объявлению граждан в розыск.
Кроме того, по его словам, даже внесение всех необходимых учетных данных в приложение «Резерв+» не исключает появления дополнительных вопросов со стороны ТЦК, на которые гражданину нужно отвечать.
Роман Кичко отметил, что у военнообязанных могут оставаться неуточненные данные, в частности те, которые не обновлялись годами. Такие случаи могут считаться затяжным правонарушением, если информация остается необновленной до сих пор.
«Поэтому, если даже приходит повестка, когда есть отсрочка — появиться нужно», — подчеркнул адвокат.
Он предупредил, что игнорирование повестки может привести к объявлению человека в розыск и наложению штрафа.
